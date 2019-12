“PENSA A CANTARE CHE È MEGLIO” - TENETEVI FORTE: ANTONELLA RUGGIERO POSTA UN'IMMAGINE CON DELLE SARDINE E I SUOI FAN LA METTONO SOTT'OLIO – POI LA CANTANTE SPIEGA: “TROVO NATURALE PARTECIPARE A UN MOVIMENTO BELLO E PULITO CHE MI TRASMETTE SPERANZA” - L’EX TASTIERISTA DEI MATIA BAZAR MAURO SABBIONE È PIÙ TRANCHANT: “ANDATE AFFANCULO IMBECILLI” – VIDEO

1 – ANTONELLA RUGGIERO E IL POST SULLE SARDINE. INSULTI SU FACEBOOK: «SEI CADUTA IN BASSO, PENSA A CANTARE»

La cantante Antonella Ruggiero è finita nel mirino degli haters dopo che sulla sua pagina Facebook ha postato una foto che raffigura delle sardine: un chiaro endorsement al movimento di protesta che tanto sta facendo parlare nelle ultime settimane. Una 'presa di posizione' che non è piaciuta ad alcuni followers della ex indimenticabile voce dei primi Matia Bazar, da alcuni anni cantante solista.

Sotto la foto sono infatti apparsi parecchi commenti critici, molti offensivi, tanti insulti, ma anche tantissimi attestati di stima da parte di chi difende Antonella. Qualcuno scrive «che tristezza» o «che delusione» «sei proprio caduta in basso», altri si spingono più oltre: «Trovo inaccettabile che una persona di spettacolo debba fare politica». E ancora: «Dopo Celentano mi cade un altro mito, Tu! Fine dei like anche per te!», oppure «Pensa a cantare che è meglio».

La Ruggiero non si è però fatta intimidire dalle critiche degli haters e dopo qualche ora ha postato un video, che con lo stesso sfondo di 'sardine', riportava il testo e l'audio del brano 'Nuova Terra', uscito nel 1996 (scritto dalla cantante con Ivano Fossati). La canzone recita queste parole: «Si vivrà di nuova terra e nuove città/infinite vie saranno lontano da qua/si apriranno porte al sole e a ciò che verrà/altre genti si uniranno lontano da qua. Canterò con te e tu con me/un coro di voci sarà/canterai con me e io con te/e terra noi si troverà. Si amerà la nuova terra, la nuova città e le vie ci guideranno lontano da qua».

IL TASTIERISTA: "C...NI DA TASTIERA" In difesa di Antonella Ruggiero si è schierato l'amico musicista Mauro Sabbione, ex tastierista dei Matia Bazar, che pubblica la stessa foto della cantante e scrive: «Questa è la foto che ha pubblicato Antonella Ruggiero sulla sua pagina di FB. Senza scrivere nulla e senza prendere nessuna posizione politica. Pagina che replico anch'io vergognandomi per tutte le feroci critiche dei soliti leoni, anzi coglioni da tastiera che affermano, con mio grave disappunto, che un artista non debba prendere posizioni politiche».

«Mi fanno particolarmente imbestialire le frasi tipo: 'Sei una grande artista ma da oggi non ti seguirò più ne metterò like. Andatevene affanculo razza di imbecilli. Siamo artisti e proprio per questo assai sensibili alla vita reale intorno a noi - scrive il musicista, che vive in Svizzera - Ne conosco a bizzeffe di cantanti famosi, fascisti, comunisti, anarchici e magari anche amici di Putin o di Trump ed ognuno decide nella propria vita sociale ed artistica di avere il proprio pensiero, le proprie idee, e naturalmente deve sentirsi libero di esternare, esattamente come si permettono di fare gli imbecillì di turno, visto anche i momenti cupi che state vivendo in Italia. Povera Patria».

2 – "IO STO CON LE SARDINE: MI DANNO SPERANZA RIDO DI CHI MI INSULTA PER QUESTA SCELTA"

Michela Tamburrino per “la Stampa”

Travolta da una bufera social solo per aver illustrato un suo brano con un branco allegro di sardine. E averlo postato sul suo profilo Facebook. Antonella Ruggiero la cantante dalla voce perfetta, già frontwoman dei Matia Bazar e ora solista, si è svegliata ieri tra improperi e insulti, attaccata perché dietro la sua scelta artistica si legge una presa di posizione politica che a una parte dei suoi tanti fan, non è piaciuta.

Ruggiero, ci è rimasta male?

«Per niente. Di contro mi è arrivata una valanga di vicinanza da parte di gente che ora affolla le piazze. Gente istintiva. E quella sono io. E così sugli insulti ci ho riso sopra. Mi dispiace solo per la foto bistrattata. È bellissima».

La polemica è tutta politica infatti. Non artistica.

«Ho provato pena per chi scriveva parole in libertà. Trovo naturale partecipare a un movimento bello e pulito che arriva in un momento violento dove il ghigno perfido rivela noncuranza per il genere umano. Loro invece mi trasmettono speranza per il futuro».

Ha partecipato mai?

«Purtroppo avevo concerti ma tornando a casa mi rallegravo per quello che stava accadendo. Ho visto gente di tutte le età, ho visto giovani colti, semplici, non griffati, che sono spinti dalla voglia di costruire».

Forse scenderanno in politica... Contenta?

«Non so immaginare come tutto ciò potrebbe evolversi ma la politica è un pozzo scuro che ti sprofonda anche se sei intriso di buone intenzioni. Io provo empatia per il movimento spontaneo, ora. Forse perché ho un ideale lontano dalla realtà, con la politica al servizio di tutti per rendere migliore l' Italia. E non come vedo oggi, una rappresentazione teatrale. Pure brutta».

Queste polemiche l' hanno riportata a una canzone accantonata.

«L' avevo scritta 15 anni fa con Daniele Fossati, "Nuova terra" e ha una bella visione di quando ancora c' era uno sviluppo positivo dell' immigrazione. È attualissima».

E adesso?

«Proprio perché mi chiedo "Ma che sto vedendo?" rispetto a quanto accade in Italia, esco con un mio disco riassuntivo, sei cd che si intitola "Quando facevo la cantante", che racchiude il mio percorso artistico che va dal 1996 al 2018, da quando ho iniziato da solista a oggi. Musica colta e popolare che racconta come si può fare musica scollegati dal sistema industriale. Alto artigianato che non ti tira dentro a un meccanismo perverso. Sarebbe perfetto per giovani cantanti».

