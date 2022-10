AUDIO ESCLUSIVO DI LAPRESSE SMENTISCE BERLUSCONI

Estratto dell’articolo di Francesco Malfetano per “Il Messaggero”o

berlusconi meloni

Tutti basiti. La sventagliata di dichiarazioni di Silvio Berlusconi, a sentire fonti autorevoli all'interno di Fratelli d'Italia, è considerata semplicemente senza senso. Giorgia Meloni fatica a comprendere quali motivazioni possano mai aver spinto il Cavaliere ad annunciare in favor di telecamera la lista dei ministri azzurri (peraltro con Elisabetta Casellati alla Giustizia). Più che uno sgarbo istituzionale, una vera e propria picconata nei confronti del Capo dello Stato che ancora non ha affidato l'incarico alla leader.

Come se non bastasse - subito dopo lo show messo in piedi da Silvio all'uscita dall'incontro con i suoi deputati - arrivano prima gli audio con il racconto reso agli eletti di una riappacificazione con l'amico Vladimir Putin e poi le registrazioni del resoconto del faccia a faccia di domenica tra il Cav e Giorgia a via della Scrofa: «Quindi noi gli abbiamo chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia, ne ho chiesti due, ha riso ancora, ne ho chiesto uno, ha detto ok. Questa è la situazione che ho trovato».

BERLUSCONI MELONI VIA DELLA SCROFA

LE FRASI Il momento è delicato. Nessuno tra coloro che l'hanno incrociata ieri fatica infatti a definire Giorgia «furiosa». Anche per le frasi di Silvio sul suo compagno Andrea Giambruno, «il suo uomo è un mio dipendente». Se però queste dichiarazioni, al pari della lista della spesa sui ministeri, hanno irritato Meloni pur non venendo considerate un danno realmente irreparabile («Più che altro ci ridicolizzano» spiega uno dei fedelissimi), la vera preoccupazione riguarda la violazione della prassi sui ministri e, soprattutto, i virgolettati su Putin.

Il timore ai vertici di FdI è uno solo, e cioè che a indignarsi possa essere Sergio Mattarella. Dal Colle al momento evitano di commentare.

GIORGIA MELONI SILVIO BERLUSCONI

Stando alla prassi però non è affatto detto che il poderoso strappo berlusconiano debba scatenare un domino vero e proprio all'interno del nascente esecutivo. Del resto l'interlocutore di Mattarella è e resta il presidente del Consiglio. E comunque, in caso di incarico e di intesa trovata, a giurare nelle mani del Presidente sarebbero i soli ministri. Squadra in cui Berlusconi ovviamente non rientra.

Inevitabile in ogni caso che Meloni, man mano che ieri l'escalation di virgolettati aumentava di intensità, sia diventata sospettosa anche con i suoi. E così, raccontano, limita all'osso commenti e battute. «Così fa male a se stesso» è la sola frase che a caldo pronuncia mentre assiste allo spettacolo improvvisato dal Cavaliere.

(…)

MELONI SU BERLUSCONI

Paola Di Caro per corriere.it

VERTICE BERLUSCONI MELONI A VIA DELLA SCROFA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Ufficialmente è «no comment», seguito da una eloquente postilla: «Freddo silenzio». Ma la verità è che il ciclone Berlusconi che si è abbattuto ieri sulla maggioranza ha fatto infuriare Giorgia Meloni. «Siamo tutti senza parole...», allargano le braccia i fedelissimi: «Giorgia deve lottare contro tutto». Divisi tra chi pensa che ci sia qualcosa sotto nel dipanarsi impazzito della giornata di ieri e chi invece che il Cavaliere parli ormai «in libertà», abbia come «perso i freni inibitori» e dica «tutto quello che gli passa per la testa».

Lei, che già aveva faticato a chiudere l’incidente del non voto a La Russa e il foglietto del Cavaliere, è sicuramente tra i sospettosi: in Forza Italia, è il suo timore, c’è chi vuole «rendermi la vita difficile». Magari non con un sabotaggio studiato nei particolari, ma con un clima fatto di parole e azioni per rendere il cammino del suo governo più accidentato. O almeno per limitarne una leadership che Berlusconi continua a far fatica a riconoscerle.

giorgia meloni silvio berlusconi

Troppi i segnali lasciati sul campo in una giornata infinita, è stato il ragionamento fatto con i suoi. Le pretese di Berlusconi sul ministero della Giustizia, che ha detto di considerare certo per la sua Casellati, quando «avevo detto chiaramente che non c’era nessuna decisione e che prima era bene che andasse a parlare con Nordio, che è la persona giusta»; lo snocciolare da parte dell’ex premier la lista della delegazione azzurra senza alcun rispetto per il ruolo di Mattarella; l’accenno al suo «uomo che lavora a Mediaset», che «cosa mai c’entrava? — si è sfogata —. Che intendeva? Io ho conosciuto Andrea che già lavorava a Mediaset, e non mi pare che grazie a me abbia avuto alcun favore. È un’uscita incredibile...».

E poi, la clamorosa dichiarazione sulla Russia. «Possibile che abbiano permesso che quelle parole uscissero fuori dalla riunione? Nessuno controlla? Perché lo lasciano libero di parlare a ruota libera, sapendo come è fatto Berlusconi? E soprattutto, perché lo fanno dopo averlo montato, eccitato, alimentato di rabbia?», la domanda che ieri pomeriggio si facevano tutti nella riunione. Perché come ha ripetuto Meloni che scherzando già nei giorni scorsi aveva usato l’immagine, è vero che «Berlusconi è come lo scorpione con la rana: punge anche se sa che morirà anche lui, come lo scorpione è “fatto così”, è più forte di lui». Ma «quando ha parlato con me sembrava molto più ragionevole. Poi torna dai suoi fedelissimi ed ecco qui...».

INCONTRO MELONI-BERLUSCONI BY OSHO

Nel partito quindi si punta il dito sul suo entourage, da Ronzulli a Miccichè a Gasparri, anche se la neo capogruppo a chi era con lei quando sono state diffuse le dichiarazioni bomba del Cavaliere era sembrata «sorpresa davvero». In ogni caso, adesso bisogna pensare alle contromisure. Meloni è convinta che ancor più tocchi a lei comporre la lista dei ministri come le parrà opportuno.

silvio berlusconi giorgia meloni

Non ci sarà vendetta però: Casellati — è la convinzione — non farà problemi sul ministero che le verrà destinato, che per Meloni non potrà essere la Giustizia. Sugli altri nomi, deciderà lei chi andrà dove. Dovrebbe essere confermato Tajani, nonostante qualcuno abbia dubbi sull’opportunità di nominarlo agli Esteri dopo l’uscita pro Putin di Berlusconi. Comunque, dicono da FdI «Giorgia è la migliore garanzia possibile, per la sua posizione cristallina sulla guerra, sul sostegno all’Ucraina e il rispetto dei patti degli alleati». Insomma, si garantisce da sola.

giorgia meloni.

Potrebbero cambiare alcune caselle che vengono date per attribuite (anche lo Sviluppo economico, dove Crosetto sembrava sicuro), ed è possibile che ci siano sorprese quindi che coinvolgono i candidati ministri di FdI: lei avrebbe qualche nome tecnico ancora coperto. Certo bisogna accelerare per evitare altri incidenti: Meloni conta sull’incarico venerdì sera, per presentare la lista già sabato o domenica (qualcuno mette in dubbio pure la delegazione che si presenterà al Quirinale, anche se ieri sera resisteva l’idea di andare tutti assieme). Per poi nominare i ministri, senza sfiancanti trattative ma solo contatti (oggi potrebbe vedere Salvini). Una volta indicati i nomi, pensano in FdI, nessuno potrà andare oltre il malumore. Il manico del coltello è ancora nelle sue mani.

GIANNI LETTA GIORGIA MELONI berlusconi meloni

giorgia meloni 6 giorgia meloni 24 giorgia meloni 19 giorgia meloni 25