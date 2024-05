“IL PROBLEMA DELLA SINISTRA È CHE RITIENE DI AVERE PIÙ DIRITTI DEGLI ALTRI” – GIORGIA MELONI A TRENTO FA POLEMICA CON “REPORT”: "MI SONO IMBATTUTA NEL POST DI UNA CANDIDATA DEL M5S ALLE EUROPEE, CHE VA A CENA CON SIGFRIDO RANUCCI, PUBBLICA LA FOTO DELLA CENA E SOTTO SCRIVE DI METTERE LA CROCE SUL M5S ELEZIONI E DI SCRIVERE IL SUO NOME” – “CHIEDO A TUTTI DI IMMAGINARE CHE COSA SAREBBE ACCADUTO SE IO AVESSI FATTO UNA FOTO CON IL DIRETTORE DEL TG1 GIAN MARCO CHIOCCHI…” - "TELEMELONI? FACCIAO SERVIZIO PUBBLICO REALE..."

(ANSA) - "Venendo qui mi sono imbattuta nel post di una candidata del M5s alle Europee, che va a cena con Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, giornalista Rai, pubblica la foto della cena e sotto scrive alcune cose, tra cui di mettere la croce sul M5s elezioni e di scrivere il suo nome.

Per me niente di male, ma chiedo a tutti di chiudere un attimo gli occhi e provare a immaginare, visto che a sinistra nessuno dirà nulla, che cosa sarebbe accaduto se io avessi fatto una foto con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocchi l'avessi pubblicata su Facebook e scritto 'votate Giorgia'. Si chiederebbero dimissioni di Chiocci...".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'economia a Trento. "Io non chiederei mai le dimissioni di Ranucci, penso che la stampa sia libera di fare anche campagna elettorale ma la cosa che non tollero l'uso di due pesi e due misure.

Tutti devono avere gli stessi diritti", ha aggiunto Meloni, e alla sua intervistatrice, Maria Latella, che notava come "Report ci piace moltissimo", ha replicato: "Ognuno ha i suoi giudizi, ma per me non è il merito, poteva essere lui o un altro.

Anzi, io considero che siano anche elementi di semplificazione se i giornalisti Rai vogliono dire 'votate'. Liberissimi di farlo per quello che mi riguarda. Ma non si può che alcuni debbano comportarsi in un modo e altri diversamente. Il problema della sinistra in Italia è che ritiene di avere più diritti degli altri: quel mondo è finito, è - ha concluso scandendo la parola - finito".

Meloni, altro che TeleMeloni, facciamo vero servizio pubblico

(ANSA) - "Su TeleMeloni ho già, dati alla mano, dimostrato quanto sia una fake news. Sul Tg1 per presenze del presidente del Consiglio nei primi 14 mesi, sono ultima in classifica rispetto miei predecessori a partire dal governo Renzi. Il problema non è che ci sia TeleMeloni ma che non ci sia più TelePd, perché noi stiamo facendo servizio pubblico reale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del Festival dell'economia a Trento.

