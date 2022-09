NO, SALVINI NON CI STA: NON CI STA A DIVENTARE IL VALLETTO DI GIORGIA. E OGNI GIORNO PROVA, IL POVERINO, A FAR SALTARE IL TAVOLO DEL CENTRODESTRA: ATTACCA L’EUROPA, SBATTE AL MURO DRAGHI SUGLI ACCORDI DEL PNRR, RICICCIA QUOTA 41 PER I PENSIONATI - MA LA VERA PREOCCUPAZIONE DELLA MELONI NON È UN CENTRODESTRA UNITO NELLA FORMA MA DIVISO NELLA SOSTANZA BENSÌ IL CROLLO NEI SONDAGGI DI SALVINI E BERLUSCONI: UNA LEGA SPIAGGIATA ALL’11% E FORZA ITALIA SFINITA AL 6% VUOL DIRE IL DEFENESTRAMENTO DEL CAPITONE E LO SFARINAMENTO DEL PARTITO DI ARCORE. OLTRE AL RISCHIO DI NON AVERE IL CENTRODESTRA LA MAGGIORANZA IN SENATO, DONNA GIORGIA TEME DI FARE LA FINE DI BERSANI NEL 2013: MALGRADO L'OMBRELLO DI DRAGHI, HA L’INCARICO MA NON FA IL GOVERNO...