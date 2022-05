“PUTIN SI STA UMILIANDO SULLA SCENA MONDIALE” - LA MINISTRA DEGLI ESTERI BRITANNICA LIZ TRUSS AL G7 TORNA A PARLARE DELLA FIGURACCIA DELL’ESERCITO RUSSO IN UCRAINA: “DOBBIAMO ASSICURARCI CHE AFFRONTI UNA SCONFITTA CHE GLI NEGHI QUALSIASI BENEFICIO” - KIEV CONFERMA DI AVER DANNEGGIATO UNA NAVE DI SUPPORTO LOGISTICO RUSSA VICINO ALL’ISOLA DEI SERPENTI: “GRAZIE ALLE AZIONI DEI NOSTRI MARINAI, LA ‘VSEVOLOD BOBROV’ HA PRESO FUOCO…”

1 - TRUSS A G7: «PUTIN SI STA UMILIANDO, IN UCRAINA DEVE PERDERE»

liz truss 13

[...] «Putin si sta umiliando sulla scena mondiale. Dobbiamo assicurarci che affronti una sconfitta in Ucraina che gli neghi qualsiasi beneficio e che, in ultima analisi, limiti ulteriori aggressioni». Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss ai colleghi del G7.

«Per aiutare l’Ucraina - ha spiegato - dobbiamo fare di più. La migliore sicurezza a lungo termine per l’Ucraina deriverà dalla sua capacità di difendersi da sola: ciò significa fornirle un percorso chiaro per ottenere equipaggiamenti di standard Nato». [...]

2 - KIEV CONFERMA, DANNEGGIATA NAVE RUSSA NEL MAR NERO

VSEVOLOD BOBROV

(ANSA) - Kiev ha fatto sapere di aver danneggiato una nave di supporto logistico russa vicino all'Isola dei Serpenti nel Mar Nero. Lo riporta il Guardian. "Grazie alle azioni dei nostri marinai, la nave di supporto Vsevolod Bobrov ha preso fuoco, si tratta di una delle imbarcazioni più nuove nella flotta russa", ha spiegato un portavoce dell'amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk. La notizia era circolata ieri, ma era ancora senza conferma.

Intanto, nuove immagini satellitari fornite dalla società americana Maxar, mostrano, sempre vicino all'isola dei Serpenti, una nave da sbarco russa di classe Serna che evita un tentato attacco missilistico ucraino. Nelle immagini, scattate ieri, si vede il pennacchio di fumo del missile che cade vicino alla nave e l'imbarcazione che fa una stretta virata per evitarlo.

ISOLA DEI SERPENTI

In un'altra immagine, diffusa dalla Cnn, si vede, vicino all'isola, una chiatta accanto a una nave affondata, che Maxar identifica sempre come una nave da sbarco di classe Serna. Non è chiaro come la nave sia affondata, scrive la Cnn, ma sabato scorsi il portavoce dell'amministrazione regionale di Odessa aveva annunciato che una nave da sbarco russa di classe Serna, sarebbe stata colpita e distrutta da unità ucraine nelle acque del Mar Nero, vicino all'isola.

VSEVOLOD BOBROV SCONTRI ALL ISOLA DEI SERPENTI liz truss 11

liz truss 10