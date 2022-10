“QUALI SARANNO LE REAZIONI DEI MERCATI AL MIO ADDIO? L’ITALIA È UN PAESE FORTE, HA MOSTRATO POTENZA E CREDIBILITÀ” – L’ASSIST DI MARIO DRAGHI A GIORGIA MELONI: “LE PERFORMANCE ECONOMICHE ITALIANE STANNO ANDANDO MOLTO BENE. NOSTALGIA INTERNAZIONALE PER ME? QUESTE COSE SONO ESAGERATE” – “IN EUROPA DEVONO CAMBIARE LE REGOLE DECISIONALE, CHE SONO RIMASTE QUELLE DI 22 ANNI FA. QUANDO I LEADER EUROPEI MI HANNO DETTO ARRIVEDERCI HO DETTO…”

DRAGHI, 'COSA HO DETTO ALL'ARRIVEDERCI DELL'UE? GRAZIE...'

(ANSA) - "Che ho detto quando al Consiglio Ue i leader europei mi hanno detto arrivederci? Ho detto grazie...". Lo ha riferito il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi faceva notare come l'arrivederci di Bruxelles per molti leader celasse anche l'augurio di rivedere il capo del governo in Ue.

DRAGHI, REAZIONE MERCATI AL MIO ADDIO? ITALIA PAESE FORTE

(ANSA) - "L'Italia è uno Stato molto forte e ha mostrato un enorme potenza e credibilità. E le performance economiche italiane stanno andando molto bene". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di eventuali reazioni dei mercati quando andrà via da Palazzo Chigi.

DRAGHI, CAMBIARE LE REGOLE DECISIONALI IN EUROPA

(ANSA) - "Un tempo l'Ue prendeva pochissime decisioni e i membri erano pochi, ora il numero dei membri è aumentato enormemente ma le regole decisionali sono rimaste quelle di 22-23 anni fa, e qui bisogna cambiare". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. (ANSA).

DRAGHI, NOSTALGIA INTERNAZIONALE PER ME? SAREBBE ESAGERATA

(ANSA) - "Non cederei troppo, e non l'ho fatto nemmeno in passato, su questa nostalgia della mancanza di Draghi. Queste cose di solito sono esagerate...". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa al termine del vertice Ue.

