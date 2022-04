30 apr 2022 14:12

“L’UCRAINA E’ UNO DEI PAESI PIÙ CORROTTI AL MONDO, BISOGNA USARE QUEI 33 MILIARDI PER I BISOGNOSI AMERICANI” - DONALD TRUMP JR, FIGLIO DELL'EX PRESIDENTE AMERICANO, S’OPPONE AL PACCHETTO DI AIUTI RICHIESTO AL CONGRESSO DA JOE BIDEN IN FAVORE DI KIEV: “QUEI SOLDI SAREBBERO PIU’ UTILI PER PROTEGGERE I NOSTRI CONFINI O PER FAR RIPARTIRE IL NOSTRO SETTORE ENERGETICO…”