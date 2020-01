“SALVINI? OGNI TANTO HO IL DUBBIO CHE SIA POCO INTELLIGENTE. È PIENO DI CONTRADDIZIONI” - LA FORNERO A ‘CIRCO MASSIMO’ ATTACCA IL CAPITONE: “ELSA NON SI LEGA. MI SEMBRA PIENO DI CONTRADDIZIONI. HA ISTIGATO ALL’ODIO PER ANNI. RAPPRESENTA UNA CATTIVA POLITICA. SI AMMANTA DI PAROLONE, DI VOLER BEN E DI BACIONI MA TUTTO QUESTO NASCONDE UNA PESSIMA POLITICA” - “LE PENSIONI? NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRE CHE DOVREMMO RIDURRE SPESA. CI VORREBBE UNA GRETA THUNBERG DEL SISTEMA PREVIDENZIALE”

Da "Circo Massimo - Radio Capital"

LE LACRIME DI ELSA FORNERO

Fornero come le sardine. "Elsa non si Lega", dice la ex ministra del Lavoro a Circo Massimo, su Radio Capital, parlando del suo rapporto con il partito di Salvini e parafrasando uno degli slogan del movimento nato a Bologna. Parlando del leader leghista, la professoressa dice "non so dire se ci è o ci fa. Ogni tanto ho il dubbio che sia anche meno intelligente di quanto non sia la raffigurazione generale di un politico molto capace. Mi sembra pieno di contraddizioni. Ha istigato all'odio per anni e ora si preoccupa di qualcuno che fa titoli quasi delicati rispetto alle sue espressioni", commenta Fornero riferendosi al titolo di Repubblica "Cancellate Salvini", molto criticato dall'ex ministro dell'Interno nonostante si riferisse ai decreti sicurezza.

MATTEO SALVINI LEGGE FORNERO

SALVINI CON UNA COPIA DI REPUBBLICA CHE TITOLA CANCELLARE SALVINI

E le elezioni in Emilia Romagna? Per l'economista "il risultato è dovuto soprattutto alla mobilitazione civile delle sardine. Frequento molto gli ambienti giovanili, c'è questo desiderio di una politica meno salviniana, e nei toni e negli atteggiamenti in quelle piazze l'ho vista. Che questa si sia espressa collettivamente e abbia portato a una mobilitazione è un bel risultato. Chiaramente il governo non cambia, a meno che il Pd non imponga un'agenda diversa. Non bisogna battere Salvini ma quello che rappresenta", continua, "Rappresenta una cattiva politica. Si ammanta di parolone, di voler bene, di bacioni, ha atteggiamenti nei confronti dei simboli della nostra religione, però tutto questo nasconde una pessima politica, soprattutto per il futuro e per i giovani".

FORNERO

IL TITOLO DI REPUBBLICA CANCELLARE SALVINI BONACCINI MANGIA A UN GIORNO DA PECORA

A proposito delle pensioni, Fornero si dice "molto preoccupata. Agitiamo sempre lo spauracchio del sovranismo, ma è anche vero che dalla parte che si chiama progressista c'è una cifra molto populista che fa pensare che tutto sia possibile, e questo è un rischio per il Paese. Nessuno ha il coraggio di dire agli italiani che dovremmo cercare di ridurre la spesa pensionistica, non perché vogliamo male agli italiani ma perché c'è un problema vero di sostenibilità finanziaria. E questo problema non è astratto, ma tocca tutti noi. Preferiamo qualcosa che riguarda gli anziani e condanniamo i giovani a un futuro non solo incerto ma obiettivamente molto grigio". La ex ministra rispolvera una speranza che l'ex premier Monti condivise proprio a Circo Massimo: "Ci vorrebbe una Greta Thunberg per il sistema previdenziale, qualcuno capace di creare la stessa passione creata da Greta sull'ambiente nei confronti dei temi dell'insostenibilità finanziaria, come temi che riguardano il futuro dei nostri figli".

sardine a roma 2 greta thunberg parla a davos sardine in piazza a bibbiano 15 il discorso di greta thunberg a davos sardine in piazza a bibbiano 14