“SAVIANO DICE UN FRACCO DI IDIOZIE” – GIORGIA MELONI SI CUCINA LO SGOMORRATO: “NON SO COME FACCIANO A DEFINIRLO UN GURU. LUI ACCUSA ME E IL CENTRODESTRA DI AVERE FAVORITO LA PANDEMIA? MA COME FA A PUNTARE IL DITO SULLE UNICHE PERSONE CHE PER TUTTI QUESTI MESI NON HANNO MAI TOCCATO PALLA SU NULLA?” – “OGNI DECISIONE L'HA PRESA IN SOLITARIA IL GOVERNO, E QUEL CHE NON HA FATTO È TUTTA RESPONSABILITÀ SUA. NON SI DICONO COSE COSÌ A VANVERA, PORTATEMELO DAVANTI E IO…”

VIDEO: GIORGIA MELONI RISPONDE A SAVIANO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/quartarepubblica/meloni-risponde-a-saviano_F310595701012C15

Da www.iltempo.it

ROBERTO SAVIANO

Giorgia Meloni perde le staffe a Quarta Repubblica davanti a Nicola Porro che le fa vedere un post di Roberto Saviano che accusa della seconda ondata del virus lei e Matteo Salvini: “Roberto Saviano dice un fracco di idiozie, magari con la voce giusta e bassa, ma non so come facciano a definirlo un guru.

GIORGIA MELONI A QUARTA REPUBBLICA

Lui accusa me e il centrodestra di avere favorito la pandemia? Ma come fa a puntare il dito sulle uniche persone che per tutti questi mesi non hanno mai toccato palla su nulla? Ogni decisione l'ha presa in solitaria il governo, e quel che non ha fatto per mettere in sicurezza è tutta responsabilità sua. Non si dicono cose così a vanvera, portatemi Saviano davanti e io sono pronta a un confronto all'americana”.

