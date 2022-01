29 gen 2022 16:22

“È SCOMPARSA OGNI POSSIBILITÀ DI UN ACCORDO POLITICO TRA PD E M5S, ALMENO FINO A QUANDO CI SARÀ CONTE ALLA GUIDA. DISASTRI, SOLO DISASTRI" – MASSIMO CACCIARI FA A PEZZI I PARTITI: “IL MATTARELLA BIS È L’UNICA SOLUZIONE PER SALVARE IL SALVABILE. IL PD È RIMASTO SENZA FARE NOMI, SALVINI NE HA BRUCIATO UNO DIETRO L'ALTRO, CONTE LASCIAMO STARE, PER CARITÀ” – “COMPLETA E TOTALE INCOMPETENZA. SIAMO DI FRONTE A UNA COALIZIONE DI GOVERNO CHE NON È AFFATTO COALIZZATA. IL GOVERNO SI REGGE SOLO SULL'AUTOREVOLEZZA DI DRAGHI. MA I PARTITI STANNO BRUCIANDO ANCHE QUELLA…”