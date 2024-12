“SI È VOLUTO MONTARE LA STORIELLA DEL FAMILISMO PER INSINUARE CHE GIORGIA MI AVREBBE CEDUTO LE REDINI DEL PARTITO, MA SI TRATTA DI UNA FAKE NEWS” – ARIANNA MELONI SI TRAVESTE DA PICCOLA FIAMMIFERAIA PUR DI NON AMMETTERE DI ESERCITARE UN IMPORTANTE RUOLO DI POTERE DI FRATELLI D’ITALIA: “NON LASCIO LIQUIDARE I MIEI TRENT'ANNI DI MILITANZA DA QUALCHE MALE INFORMATO CHE PER ATTACCARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DICE COSE INESATTE. MI RICORDO ME, GIOVANISSIMA, NEL 1998, ALLA GUIDA DI UN FURGONE CARICO DI MATERIALI PER L'ALLESTIMENTO DELLA PRIMA EDIZIONE. IO COSÌ PICCOLA ALLA GUIDA DI UN FURGONE TANTO GRANDE MI CHIEDEVO SE CE L'AVREI FATTA AD ARRIVARE INCOLUME…”

A.MELONI, FAMILISMO? FAKE NEWS, HO UNA MILITANZA TRENTENNALE

Sono da sempre nel dipartimento segreteria ed organizzazione

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Non lascio liquidare i miei trent'anni di militanza da qualche male informato che per attaccare il presidente del Consiglio dice cose inesatte. Qualcuno, forse, ha finto di non sapere che non esiste un segretario politico nello statuto di Fratelli d'Italia e che tale documento prevede solo il ruolo di Presidente Nazionale (Giorgia Meloni n.d.r.), quindi si è voluto montare la storiella del familismo per insinuare che Giorgia mi avrebbe ceduto le redini del partito, ma si tratta di una fake news.

FdI è un movimento strutturato sul territorio e a livello nazionale, pertanto si articola in dipartimenti che con la crescita del partito si stanno anche riorganizzando, soprattutto perché ora che siamo al governo, molte figure di responsabilità siedono in ruoli chiave per la Nazione e si è dunque reso necessario un assetto che ci consentisse di continuare a dialogare e collaborare con tutti i nostri livelli, fino all'ultimo iscritto e simpatizzante. Fratelli d'Italia, nonostante i numerosi e gravosi impegni istituzionali di molti, non si arrocca nei palazzi, dimenticando il vasto popolo che ci ha sostenuti e continua a farlo.

È da qui che nasce l'esigenza di formalizzare un ruolo che svolgo da sempre, come tutti sanno, di punto di riferimento e figura operativa nell'ambito della segreteria politica e delle adesioni, dipartimento di cui sono la responsabile. Al momento contiamo circa una cinquantina di dipartimenti, come quello dell'organizzazione guidato da Giovanni Donzelli o quello del programma di cui è responsabile Francesco Filini, molti guidati da bravissimi dirigenti politici, ma anche da tecnici di assoluta professionalità che producono contenuti sui temi di maggiore interesse per la Nazione".

Lo afferma Arianna Meloni, in un'intervista alla Voce del Patriota, giornale on line vicino a Fdi pubblicato in versione cartacea in occasione della festa di Atreju.

A.MELONI,TRA RICORDI DI ATREJU, IO NEL'98 CHE GUIDAVO UN FURGONE

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Sicuramente ricordi molto divertenti, legati alla goliardia e ai famosi scherzi che si facevano ai danni di politici di ogni schieramento, perché, fin dall'inizio, Atreju è stata una festa di parte, ma non esclusivamente di partito. Ci siamo sempre aperti al confronto.

Tuttavia, non citerò le goliardate famose di cui si è già parlato tanto, ma un flash che mi vede giovanissima, nel 1998, alla guida di un furgone carico di materiali per l'allestimento della prima edizione. Immaginate: io così piccola alla guida di un furgone tanto grande mi chiedevo se ce l'avrei fatta ad arrivare incolume e portare a termine il mio compito! Oggi la leggo come una metafora di quello che sarebbe accaduto a tutti noi, che con le nostre "piccole mani" siamo stati chiamati a muovere le ruote della nostra grande Nazione!". Lo afferma Arianna Meloni in un'intervista alla voce del Patriota rispondendo alla domanda sui ricordi delle varie edizioni di Atreju.