“LA SUA MORTE RAPPRESENTA UN MOTIVO DI DOLORE PROFONDO PER IL POPOLO ITALIANO ED EUROPEO” - IL CORDOGLIO DI SERGIO MATTARELLA PER LA SCOMPARSA DI DAVID SASSOLI: “IL SUO IMPEGNO LIMPIDO HA CONTRIBUITO A RENDERE L’ASSEMBLEA DI STRASBURGO PROTAGONISTA DEL DIBATTITO” - DRAGHI: “È STATO SIMBOLO DI EQUILIBRIO, UMANITÀ, GENEROSITÀ” - LETTA, MELONI, DI MAIO, BORRELL: TUTTI I MESSAGGI PER IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Morto Sassoli:Mattarella,profondo dolore italiani e europei

(ANSA) - "La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo.

Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Draghi,Sassoli simbolo umanità e generosità,siamo sgomenti

(ANSA) - Mario Draghi esprime il suo più sentito cordoglio per la morte di David Sassoli. "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità.

Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese Ue, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, capacità di ascolto, impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del governo e mie personali".

Morto Sassoli: Cartabia,strenuo difensore valori europei

(ANSA) - La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, esprime profondo dolore per la prematura scomparsa del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, già appassionato giornalista. "Strenuo difensore dei più alti valori europei, fino alla fine - nota la Guardasigilli Cartabia- ha ricordato a tutti come la "nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo costruire e della solidarietà che sapremo sviluppare", come ebbe a dire durante il discorso di insediamento al Parlamento Ue" (ANSA)

Morto Sassoli: Meloni, uomo onesto e avversario leale

(ANSA) - "È mancato, nella notte, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Una gran brava persona, un avversario leale, un uomo onesto. A nome del partito dei Conservatori e Riformisti europei e di Fratelli d'Italia esprimo sincere condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica". Lo dichiara il presidente dei Conservatori europei (ECR Party) e di FdI, Giorgia Meloni..

Morto Sassoli: Letta commosso, ha cambiato la storia europea

(ANSA) - "David Sassoli era un fratello, un amico, per noi è stato un riferimento importantissimo e fondamentale. In questo momento tanti ricordi si affastellano nella mente. Voglio ricordare una cosa importante, fondamentale, bellissima.

David ha cambiato la storia europea, perché durante la pandemia si è trovato a essere presidente del Parlamento europeo, nel momento più incredibile della storia del nostro continente, ed è riuscito con forza, ma con la sua determinazione e gentilezza, a convincere tutti a tenere aperto il Parlamento europeo".

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, che si è commosso durante una intervista al Tg1. "Grazie a questo fatto, il Parlamento ha consentito all'Europa di fare quelle scelte sociali, di solidarietà, di lotta alla pandemia, di attenzione agli ultimi, alla solidarietà che altrimenti non si sarebbero potute fare. David ha cambiato la storia della democrazia europea e del nostro continente e lascia una traccia indelebile nella storia europea e nella storia dei democratici italiani ed europei che oggi lo piangono".

DAVID SASSOLI URSULA VON DER LEYEN

"David lascia una eredità enorme nel campo dell'impegno a favore dei diritti e della democrazia. Putin lo considerò persona non grata, oggi è una medaglia questo atteggiamento in difesa dei diritti umani e della democrazia - ha aggiunto Letta - E l'alto valore della politica come massimo impegno di carità. Questo è soprattutto oggi ciò che ci lascia, è durissima per tutti noi immaginare che non ci sia più e di andare avanti" (ANSA).

Morto Sassoli: Farnesina, un italiano al servizio di Italia e Ue

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità e solidarietà deve essere perseguita ogni giorno dentro e fuori l'Ue". La Farnesina ha ricordato così su Twitter il presidente del parlamento europeo David Sassoli, "un italiano che ha lavorato con passione al servizio dell'Italia e dell'Unione europea".

Morto Sassoli:Gualtieri,grande italiano, un dolore immenso

(ANSA) - "Un dolore immenso per la scomparsa di David Sassoli: un grande italiano, un grande europeo, una persona straordinaria. Nel lavoro comune a Bruxelles è maturata un'amicizia profonda e il mio infinito apprezzamento per i suoi principi e valori, per la sua dolcezza, la sua umanità e il suo equilibrio, per la capacità di unire sempre senso delle istituzioni e impegno senza riserve per i più deboli. La sua passione politica resterà un insegnamento per tutti coloro che hanno a cuore il progresso di un'Europa più unita e più giusta. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. Non ti dimenticheremo mai David". Così su fb il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Morto Sassoli: Tajani, se ne va un Grande Presidente

(ANSA) - "La morte del collega e amico David mi lascia sgomento e profondamente costernato. Con lui se ne va un Grande Presidente sia sotto il profilo politico che umano. Esprimo con affetto vicinanza alla sua famiglia. Riposa in pace David". Lo scrive su Twitter, il vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani, per ricordare l'amico e collega David Sassoli.

Morto Sassoli:Renzi,uomo appassionato ed europeista convinto

(ANSA) - "Ricordo David Sassoli come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Ricordo bene quando nel 2009 ero in difficoltà per il ballottaggio e lui - appena eletto parlamentare europeo - venne ad aiutarci nella 'sua' Firenze. Riposi in pace". Lo scrive su Instagram il leader di Iv Matteo Renzi, appresa la notizia della morte di David Sassoli. (ANSA).

Morto Sassoli: Borrell, 'grande dolore, addio caro amico'

(ANSA) - "La scomparsa di David Sassoli è un grande dolore. Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del parlamento europeo. Riposa in pace, caro amico". Lo scrive in italiano su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell.

Morto Sassoli: Zingaretti, notizia dolorosa per tutti noi

(ANSA) - "La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione".

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla scomparsa di David Sassoli. "È una perdita per l'Italia e per l'Europa di un grande Presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell'unione - prosegue Zingaretti - . Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare".

Morto Sassoli: Di Maio, uomo altruista a servizio istituzioni

(ANSA) - "Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La morte del presidente David Sassoli ci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia". Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio sulla scomparsa del presidente del Parlamento europeo.

Morto Sassoli: Calenda, ha servito Italia e Ue con onore

(ANSA) - "È stato un uomo di valore, un ottimo Presidente del Parlamento Europeo e una persona gentile e perbene. Ha servito il suo paese e l'Europa con onore. Riposi in pace". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.

Morto Sassoli: Giorgetti, grande dispiacere, uomo di valore

(ANSA) - "Ho appreso con grande dispiacere della morte prematura di David Sassoli. Se ne va un uomo intelligente, di valore e di principi. Le mie condoglianze alla famiglia e alle persone a lui più vicine". Così in una nota il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

