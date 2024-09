“TRUMP NON SA COME PARLARE CON CHI È AL DI FUORI DELLA SUA BASE ELETTORALE” – IL “WASHINGTON POST” SDERENA IL TYCOON DOPO IL CONFRONTO CON KAMALA HARRIS: “TRUMP FA LUNGHI DISCORSI AI COMIZI E RILASCIA MOLTE INTERVISTE AI SUOI ADULATORI. LUI E I SUOI HANNO CREATO UN VERNACOLO CONDIVISO. ERA STUPITO DALLA REAZIONE DEL PUBBLICO ALLA FALSA AFFERMAZIONE CHE GLI IMMIGRATI IN OHIO MANGIAVANO I GATTI VISTO: È ABITUATO AL FATTO CHE IL PUBBLICO SIA SEMPRE D’ACCORDO CON LUI E…” - VIDEO

Dagotraduzione dell'articolo di Philip Bump per il "Washington Post"

meme di donald trump e i gatti 7

Il successo di Donald Trump nella corsa alla nomination repubblicana del 2016 è stato in gran parte dovuto alla sua volontà di abbracciare affermazioni pericolose, odiose e false provenienti dalla frangia più a destra della retorica repubblicana. C'era un'intera galassia di affermazioni e argomenti su blog e social media che persino “Fox News” teneva a distanza, ma c'erano molte persone disamorate a destra che ci credevano ed erano frustrate dal fatto che i funzionari repubblicani non le ripetessero a pappagallo.

Trump lo ha fatto. Questa è stata la genesi della sua reputazione di "parlatore schietto" e gli ha permesso di costruire una grande e leale base di sostegno che lo ha spinto verso la nomination. Una volta vinto, e lui e i suoi sostenitori hanno chiarito che la fedeltà era un requisito, il resto del partito si è lentamente allineato.

dibattito tra donald trump e kamala harris 6

Ormai, non c'è più spazio significativo alla destra di Trump e non c'è più una conversazione politica significativa a destra che non sia definita da Trump. Ci sono repubblicani e conservatori che si oppongono a Trump e criticano la sua politica, ma non hanno alcun potere. Il potere è nelle mani di Trump.

E questo significa che non è più l'outsider, il tizio che dice cose che non hanno voce. È, invece, il tizio che è principalmente responsabile di definire o convalidare ciò che viene detto. È il re di MAGAland e, sebbene ci siano altri membri importanti della nobiltà (Elon Musk, Fox News, Tucker Carlson, ecc.), è la voce di Trump a rimanere suprema perché è a lui che la base è più fedele.

meme di donald trump e i gatti 6

Significa anche che non sa più come parlare con nessuno al di fuori di quel mondo, come è stato ovvio durante il suo dibattito con la vicepresidente Kamala Harris martedì sera.

Trump parla molto, fa lunghi discorsi ai comizi e rilascia molte interviste a intervistatori adulatori (Musk, Fox News, ecc.). Ha l'abitudine, nel tempo, di distillare i punti in piccoli frammenti sonori, frasi familiari e riferimenti che la sua base capisce senza dover dire altro. Hanno creato un vernacolo condiviso nel corso degli ultimi nove anni e Trump è abituato a fare riferimenti vaghi e ottenere una risposta consapevole.

dibattito tra donald trump e kamala harris 4

Sul palco del dibattito, però, questi riferimenti hanno avuto un impatto molto diverso. Il suo goffo e incompleto riferimento alla falsa affermazione che gli immigrati in Ohio stavano mangiando gli animali domestici delle persone era incomprensibile per le persone non sintonizzate sul dibattito politico e, in particolare, sull'universo conversazionale pro-Trump. Anche alcuni di coloro che simpatizzavano con Trump hanno intuito che era un errore.

Ma non può farci niente. Trump è così abituato ad avere un pubblico che è d'accordo con lui (commensali di Mar-a-Lago, podcaster amici di suo figlio) che era visibilmente turbato dalla risposta che ha ottenuto sul palco. Nella scatola di Skinner che è la campagna elettorale, applausi e riconoscimenti sono le ricompense che Trump cerca. In quella stanza, non importa quale dei suoi riff più popolari abbia tirato fuori, non stava ottenendo ciò che voleva.

meme di donald trump e i gatti 5

Viktor Orbán? No? Ashli Babbitt? Quel nome di solito scatena una grande risposta. Che ne dici di "pacificamente e patriotticamente"? I sostenitori di Trump capiscono che questa frase ha lo scopo di assolverlo dalla responsabilità per la rivolta del Campidoglio. Gli spettatori a casa capivano cosa intendeva?

È stato ancora più frustrante perché Harris continuava a premere i suoi pulsanti. I grilletti di Trump sono grandi ed evidenti come i suoi legami, e Harris continuava a innescarli. Trump (di nuovo, non ci è abituato!) continuava a fare grandi morsi all'amo. Anche se voleva dire qualcosa che i suoi consiglieri della campagna avevano suggerito, prima doveva difendere la sua folla o il suo mandato alla Wharton School of Business o qualsiasi altra insicurezza Harris avesse attirato sotto i riflettori.

dibattito tra donald trump e kamala harris 5

E poi c'erano i moderatori, un bersaglio di particolare ira tra i sostenitori di Trump (che, ovviamente, hanno imparato che non c'è ricompensa nel criticare Trump). David Muir e Linsey Davis di ABC News hanno sfidato i candidati e hanno dato loro la possibilità di confrontarsi tra loro. Ma si sono anche rifiutati di permettere a Trump di fare affermazioni false significative senza notare che erano false.

meme di donald trump e i gatti 4

No, gli immigrati non mangiano animali domestici. No, la criminalità non è in aumento. No, le elezioni del 2020 non sono state rubate. No, negli stati blu non è legale uccidere un neonato. Non hanno corretto tutte le innumerevoli bugie di Trump, come il fatto che "non aveva nulla a che fare" con il raduno fuori dalla Casa Bianca del 6 gennaio 2021. Ma Trump e i suoi alleati sono abituati a un universo in cui dicono cose false e sono tutti d'accordo tra loro che sono vere, o almeno abbastanza vere.

donald trump dibattito

Trump non è stato corretto neanche quando ha affermato che "probabilmente si è preso una pallottola in testa a causa delle cose che loro" — Biden e Harris — "dicono di me". Nel suo mondo, questo è abbastanza vero: "Loro" volevano Trump morto e il tentativo di assassinio è stato il risultato. Nel mondo reale, non ci sono prove che la sparatoria fosse altro che per mano di un giovane instabile in cerca di attenzione: un attacco alla John Hinckley, non alla John Wilkes Booth. Ma nessuno mette mai pressione a Trump su queste cose, quindi ha semplicemente tirato fuori questa teoria del complotto che sarebbe stata vincente a un comizio.

Con qualsiasi misura oggettiva, Harris ha avuto più successo nel dibattito di Trump. Ciò non significa che lo stato della corsa sia cambiato molto. Trump potrebbe non essere in grado di attrarre coloro che sono al di fuori della sua base, ma la sua base è grande e coinvolta ed è stata sufficiente per lui per assicurarsi poco meno del 50 percento dei voti nelle ultime due elezioni presidenziali. Uno dei motivi per cui si attiene allo stesso schema è che funziona per mantenere la sua base leale.

meme di donald trump e i gatti 3

Ma la vittoria di Harris ha offerto un'altra opportunità per dimostrare quanto siano lontane dalla realtà le affermazioni di Trump. Ha fatto l'insolito passo di visitare la "spin room" dopo il dibattito, dove ha insistito con i giornalisti che i sondaggi avevano dimostrato che aveva vinto facilmente il dibattito. Ha condiviso alcuni di questi "sondaggi" sul suo account su Truth Social; erano quasi tutti sondaggi online condotti da account di social media favorevoli a Trump, l'equivalente funzionale di un sondaggio di opinione sulle squadre di baseball preferite delle persone al Fenway Park.

meme di donald trump e i gatti 2

È in questo mondo che vive Trump. È a questo mondo che Trump è abituato a parlare. È il sistema di credenze di questo mondo che Trump riflette. È la sua visione del mondo, e o sei d'accordo o Trump non ha davvero nulla da dirti.

«Donald Trump non ha un piano per te», ha detto Harris più di una volta, parlando a elettori indecisi. Questo era un argomento più facile da sostenere quando qualsiasi piano Trump avesse da offrire era presentato nella lingua straniera parlata dai residenti di Trumpworld.

donald trump kamala harris

meme di donald trump e i gatti 17 meme di donald trump e i gatti 16 meme di donald trump e i gatti 18