“XI E PUTIN SONO SMART E TOSTI, AMANO IL LORO PAESE” – DONALD TRUMP IN MICHIGAN NEL PRIMO COMIZIO DOPO L’ATTENTATO (E LA CONVENTION REPUBBLICANA) LODA GLI AUTOCRATI NEMICI DEGLI USA E SI ALLISCIA MUSK: “È UNA PERSONA BRILLANTE, LO ADORO” – IL RIFERIMENTO ALL’ATTENTATO: “NON AVREI DOVUTO ESSERE QUI, MA AVEVO DIO CON ME” – “KAMALA HARRIS È PAZZA, MA NON QUANTO NANCY PELOSI, CHE STA SVENDENDO BIDEN. NON SONO ESTREMISTA, HO PRESO UNA PALLOTTOLA PER LA DEMOCRAZIA…” – VIDEO

Trump, 'Xi, Putin e altri sono smart, amano il loro paese'

donald trump xi jinping

(ANSA) - Donald Trump ribadisce di andare d'accordo con Xi Jinping, una persona "brillante" che "controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro. Fa sembrare gente come Biden dei principianti", ha detto Trump. Xi, Vladimir Putin e altri sono "smart e tosti" e "amano il loro paese": gli Stati Uniti hanno bisogno di qualcuno che li protegga, ha messo in evidenza Trump.

Trump, Xi mi ha scritto una lettera dopo l'attentato

(ANSA) - "Siamo avanti in Michigan di sei punti: siamo avanti a livello nazionale. Dobbiamo assicurarci che non imbroglino". Lo ha detto Donald Trump riferendo di aver ricevuto una lettera dal presidente cinese Xi Jinping dopo l'attentato.

DONALD TRUMP IN MICHIGAN

Trump, 'salverò industria auto. Adoro Elon Musk'

(ANSA) - "Salverò l'industria dell'auto dall'essere obliterata. Adoro Elon Musk, è brillante. Io sono a favore delle auto elettriche ma non sono per tutti: alcuni devono guidare per lunghe distanze, e sono più costose", ha aggiunto Trump lodando Musk. "Ogni volta che lo chiamo mi dice di avere una nuova idea per un razzo. Dobbiamo rendere la vita facile per le persone brillanti. Elon mi ha appoggiato l'altro giorno, mi dà 45 milioni al mese. Ci ho parlato poco fa e non me lo ha neanche detto", ha aggiunto.

JD VANCE E DONALD TRUMP

Trump loda Vance,'l'ho scelto perché è dalla parte degli operai'

(ANSA) - Donald Trump loda J.D. Vance, il senatore dell'Ohio che ha scelto come suo designato vice. "Un'ottima scelta. Viene da una famiglia operaia, una classe finora trascurata. Sarà un fantastico vicepresidente": l'ho scelto "perché è per i lavoratori e gli operai".

Trump ricorda attentato, 'sono qui perché avevo Dio con me’

(ANSA) - "Non avrei dovuto essere qui. Sono qui perché avevo Dio con me". Lo ribadisce Donald Trump in Michigan riferendosi al suo tentato assassinio di una settimana fa. "La convention è stata fantastica, Milwaukee ha fatto un attimo lavoro. L'atmosfera era fantastica. Sono stati quattro giorni di festa", ha aggiunto.

elon musk donald trump

Trump attacca, 'Kamala Harris pazza, Pelosi sta svendendo Biden'

(ANSA) - Kamala Harris "è pazza, non quanto Nancy Pelosi. Avete visto Pelosi, sta svendendo Biden. Quando torneremo alla Casa Bianca avremo quattro dei migliori anni della nostra storia". Lo ha detto Donald Trump riferendosi alle indiscrezioni in base alle quali l'ex speaker della camera sarebbe a favore di un passo indietro di Joe Biden. (ANSA).

Trump, non sono estremista, ho preso proiettile per democrazia

kamala harris joe biden

(ANSA) - "Vogliono farmi sembrare un estremista, invece sono un persona con molto buon senso. Io ho preso una pallotta per la democrazia". Lo ha detto Donald Trump in Michigan. "Facciamo un sondaggio: chi è il candidato contro cui ci piacerebbe correre? Kamala o Biden?" ha chiesto Trump al pubblico. La risposta è chiara: Biden. "A me piacerebbe correre contro la vostra governatrice Whitmer", ha aggiunto Trump.

Trump, sigilleremo confine e faremo rinascere il sogno americano

(ANSA) - "Sigilleremo il confine" con il Messico e "fermeremo l'invasione che sta distruggendo il paese". Lo ha detto Donald Trump in Michigan, promettendo un ulteriore taglio delle tasse. "Taglieremo i costi dell'energia rapidamente: la vostra bolletta sarà dimezzata", assicura Trump fra gli applausi del pubblico. "I nostri nemici torneranno a temerci e faremo rinascere il sogno americano", mette in evidenza l'ex presidente.

DONALD TRUMP IN MICHIGAN

TRUMP, PRIMO COMIZIO DOPO GLI SPARI «NON SONO UN PERICOLO, VINCEREMO»

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

« La scorsa settimana mi sono preso un proiettile per la democrazia», ha detto Donald Trump rievocando l’attentato alla sua vita. «Siamo un movimento, più unito che mai. Sono accadute cose che non permetteremo che accadano più», ha aggiunto ripetendo l’accusa senza fondamento di brogli nelle elezioni del 2020 e aggiungendo: «Nel 2024 non lo permetteremo! Insieme lotteremo! Insieme vinceremo!».

DONALD TRUMP

Una fila di almeno un chilometro si era formata ieri nel centro di Grand Rapids, in Michigan, Stato che il partito democratico deve assolutamente vincere se non vuol essere sfrattato dalla Casa Bianca. Dalle 8 del mattino i sostenitori di Trump aspettavano nella speranza di conquistarsi uno dei 12 mila posti nell’arena della terza città del Michigan per assistere alle 5 del pomeriggio al comizio del loro candidato presidente, affiancato per la prima volta dal suo nuovo vice, il senatore dell’Ohio J.D. Vance.

[…] Trump ha cavalcato i temi dell’economia negli Stati industriali: ha criticato gli accordi commerciali internazionali, l’investimento di Biden per le auto elettriche «anche se adoro Elon Musk che mi dà 45 milioni al mese» e ha portato sul palco un sindacalista. Ha raccontato un aneddoto secondo cui la Francia avrebbe previsto dazi del 25% su prodotti Usa, allora lui avrebbe chiamato il presidente Macron per minacciare dazi del 100% sul vino e lo champagne costringendolo a fare marcia indietro.

meme sull attentato a donald trump by 50 sfumature di cattiveria

«È reciprocità commerciale: voi ci fottete e noi fottiamo voi... Sostituiremo la Bidenomics con MAGAnomics. Per vendere in America dovranno costruire in America e sarete voi a farlo», ha detto al pubblico. Trump ha definito Xi brillante — e subito ha deriso i media perché scriveranno che ha detto che Xi è brillante —: «Immaginate Xi, Putin, intelligenti, dei duri, fanno gli interessi dei loro Paesi e noi dobbiamo avere qualcuno che ci protegga, ma abbiamo gente con un quoziente intellettivo basso. Biden ha un QI di 70 punti contro i loro 210».

Ha fatto una sorta di gioco con i fan: «Contro chi preferireste correre? Biden? Kamala? È pazza, anche se non quanto Nancy Pelosi. A me piacerebbe correre contro la terribile governatrice di questo Stato (Gretchen Whitmer ndr )».

MEME SULLE DIFFERENZE TRA GLI ELETTORI DI TRUMP E QUELLI DI BIDEN

È il suo primo comizio dall’attentato. Al chiuso: quelli all’aperto saranno limitati. Controlli più rigidi del solito, tranne per i giornalisti accreditati: vietati, a differenza che in passato, anche borse piccole dimensioni e cartelli. Più numerosi gli agenti: dai servizi segreti ai poliziotti in bici e a cavallo.

Quando un automobilista è passato a velocità mostrando il dito medio, una macchina della sicurezza ha fatto inversione a U per seguirlo. Nel discorso di giovedi alla convention, Trump si è vantato di «poter porre fine alle guerre con una telefonata». Il giorno dopo ha parlato con Zelensky: «Un’ottima telefonata», l’ha definita sul suo social Truth, contento che il presidente ucraino lo abbia contattato […].

DONALD TRUMP JD VANCE

Lo ha invitato a Kiev e gli ha chiesto di «non credere ai rappresentanti di Paesi che giustificano le azioni di Putin», secondo un portavoce ucraino. E Trump gli avrebbe risposto di non deve credere alle «fake news» secondo cui il suo ritorno alla Casa Bianca aiuterebbe la Russia.

I leader mondiali si svegliano questa settimana con un Trump rafforzato dalla convention: alcuni si preparano a quello che vedono come un suo inevitabile ritorno al potere. Secondo Bloomberg, c’è anche preoccupazione in molte capitali che la fragilità di Biden possa danneggiare la postura degli Stati Uniti nel mondo. Ci sono tre gruppi: gli ottimisti, come britannici e tedeschi, che credono che il Trump 2.0 sarà comunque aperto alle spinte persuasive dell’Europa nonostante la scelta di Vance (contrario a nuovi aiuti a Kiev); poi ci sono gli scettici come Macron; e un terzo gruppo, più ampio oggi che nel 2016, di simpatizzanti di Trump (il più esplicito Orbán).

sneakers di donald trump con la scritta fight fight fight JD VANCE - USHA CHILUKURI - IVANKA TRUMP - DONALD TRUMP - MELANIA ED ERIC TRUMP donald, melania, ivanka trump jared kushner jd e usha vance sneakers di donald trump con la scritta fight fight fight MAN OF THE EAR - MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP sneakers di donald trump con la scritta fight fight fight 1