“ZAIA USA I SOLDI PUBBLICI PER SCHIACCIARE CHIUNQUE GLI SI METTE CONTRO” – LO ZANZAROLOGO ANDREA CRISANTI A “UN GIORNO DA PECORA” INFILZA IL PRESIDENTE DEL VENETO: "DELLE INTERCETTAZIONI DI LUI CHE PARLA DI ME NON SONO STUPITO - MADAME DOVREBBE ESSERE ESCLUSA DA SANREMO, È ETICAMENTE INACCETTABILE – NUOVO NOME AL PD? AL MASSIMO LO POSSIAMO CHIAMARE NUOVO PARTITO DEMOCRATICO. ALLE PRIMARIE VOTERÒ PER..."

Il nome del mio partito? “Rimarrà Pd, per me Partito Democratico va bene, al massimo ci possiamo chiamare Nuovo Partito Democratico”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti.

Chi scegliera' alle primarie Pd? “Io voto per Elly Schlein, lei porta un vento di novità nel Pd, spariglia le dinamiche delle correnti ed è sensibile ai temi sociali. Bonaccini? Ottimo candidato pure lui”.

È sparito più il Covid che il Pd in questo momento, la pandemia l’abbiamo sconfitta grazie al vaccino. Io ho fatto 4 dosi, farò la quinta a breve. Il professor Bassetti ha detto che non serve per certe categorie? Io sono vecchietto e me la farò”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti.

L’indagine sui presunti falsi vaccini alla cantante Madame? “E' grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile”.

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti. Cosa ne pensa del collegamento Zelensky a Sanremo? Secondo me Zelensky se lo poteva risparmiare, trivializzare una cosa così drammatica non mi sembra il caso”. E’ un modo per parlare ad una platea ampia. “A mio avviso la sua presenza a Sanremo è impropria, poteva parlare al Parlamento, lo trovo inappropriato”.

Le intercettazioni di Zaia che parla di me? “Di quelle dichiarazioni non mi sono stupito, negli ultimi mesi ha fatto centinaia di querele a tutti coloro che osano criticarlo. A preoccuparsi dovrebbe esser i cittadini veneti, che" ORA "sanno come vengono trattati: Zaia utilizza fondi pubblici, le leve del potere, per schiacciare chiunque gli si mette contro”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti.

