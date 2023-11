30 nov 2023 09:48

LOLLOBRIGIDA RIESCE NELL’IMPRESA DI METTERE D’ACCORDO RENZI E SCHLEIN – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD NON ESCLUDE UNA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DOPO LA VICENDA DELLA FERMATA "AD PERSONAM" DEL TRENO: “È INQUALIFICABILE, PIÙ PARLA E PIÙ FA DANNI, GLI CONSIGLIO: 'TACI, SE CONTINUI COSÌ FAI SOLO DEL MALE'. NELLE PROSSIME ORE FAREMO UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE RIVOLTA AL MINISTRO SALVINI” – SCHLEIN: "NON È MAI SUCCESSO A NESSUNO DI NOI DI DIRE AL CAPOTRENO, SE IL TRENO È IN RITARDO, 'MI FACCIA SCENDERE QUI'. E' UNA RICOSTRUZIONE CHE NON TIENE”