LUCE VERDE AL GREEN PASS! – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO SUL CERTIFICATO VACCINALE CHE PREVEDE L’OBBLIGO PER DOCENTI, STUDENTI UNIVERSITARI E PER CHI VIAGGIA SU MEZZI DI TRASPORTO A LUNGA PERCORRENZA

green pass

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l'altro, prevede l'obbligo del Green Pass per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza.