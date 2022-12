LUI SI' CHE E' UN GRAN CONSIGLIERE – IL 30ENNE NEOCONSULENTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA, FRANCESCO GIUBILEI, NEL GIUGNO SCORSO CHIEDEVA DI CAMBIARE IL NOME DI “VIA TITO” A ROMA PENSANDO CHE LA STRADA FOSSE INTITOLATA AL DITTATORE JUGOSLAVO – OVVIAMENTE LA STRADA SI CHIAMA COSÌ PER L'IMPERATORE ROMANO TITO...

“Sono stato nominato Consigliere del Ministro della Cultura. Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia e per il prestigioso incarico che svolgerò con impegno e dedizione al servizio dell’Italia con un’attenzione particolare alla delega che mi è stata conferita alla promozione della cultura tra i giovani”. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesco Giubilei annuncia di essere stato nominato Consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Classe 1992, Giubilei è editore e autore, oltre a essere, nell’ambito della destra, uno dei personaggi mediatici più attivi: proprio come il giornalista Alessandro Giuli – di recente nominato Presidente della Fondazione MAXXI – e l’esperto di comunicazione ed esponente di Fratelli d’Italia Federico Mollicone – nominato da poco Presidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera –, Giubilei è un volto noto dei talk politici televisivi. Ancora una volta, quindi, il governo Meloni ha deciso di far tessere le trame della Cultura a un personaggio proveniente dal mondo della comunicazione – possa questa spaziare dal giornalismo all’editoria.

Nato a Cesena nel 1992, Giubilei si laurea in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Roma Tre e in Cultura e Storia del Sistema Editoriale all’Università degli Studi di Milano. Ha inoltre partecipato alla Summer School della London School of Journalism e della Cuny Graduate School of Journalism di New York. La sua attività nel mondo dell’editoria prende avvio nel 2008 quando, a 16 anni, fonda la casa editrice Historica, dal 2013 2013 Giubilei Regnani Editore. “Giubilei Regnani editore nasce dall’incontro tra l’editore Francesco Giubilei e l’imprenditore Giorgio Regnani con la volontà di costituire un marchio editoriale caratterizzato da un’attenta ricerca dei titoli pubblicati”, si legge sul sito web della casa editrice.

Tra i suoi autori è anche lo stesso Giubilei, con i libri Storia del pensiero conservatore (2016, uscito negli Stati Uniti con Regnery con il titolo The History of conservative Thought), Storia della cultura di destra (2018), Europa Sovranista (2019), Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori (2020), Sovranità energetica. Dagli errori della transizione ecologica alla guerra in Ucraina (2022). Dal 2015 Giubilei è docente al Corso di Editoria di Roma e Milano dell’Agenzia letteraria Herzog, mentre nel 2017 fonda la rivista Nazione Futura, e dell’omonimo movimento di idee è anche il Presidente, così come della Fondazione Tatarella; collabora inoltre con Il Giornale ed è nell’editorial board di The European Conservative.

Nel 2019, Forbes ha inserito Giubilei tra i 100 under 30 più influenti d’Italia, alla sezione Law & Policy, ed è membro del Comitato Scientifico sul Futuro dell’Europa del governo italiano nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli Esteri per la partecipazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa dell’Itali