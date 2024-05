MA E' UN EVENTO DI FORZA ITALIA O UNA SAGRA DI PAESE? - AL PALAZZETTO DI VIALE TIZIANO, A ROMA, VA IN SCENA LA BARACCONATA ELETTORALE ORGANIZZATA DA TAJANI PER LE EUROPEE -SERENA AUTIERI GORGHEGGIA L'INNO D'ITALIA, "NEL BLU DIPINTO DI BLU" E "ROMA NON FÀ LA STUPIDA STASERA" – LE SUPERSTAR DELLA SERATA? I "RICCHI E POVERI", CHE HANNO MESSO A DURA PROVA L'OSTEOPOROSI DELLA CASELLATI, CHE HA CANTICCHIATO A GASPARRI "STRINGIMI FORTE E STAMMI PIÙ VICINO" - LOTITO STRALUNATO, LE MAGLIETTE CON LA FACCIA DI TAJANI IN VERSIONE ICONA POP, ALESSANDRA MUSSOLINI CON I SANTINI ELETTORALI - VIDEO E FOTO

Il ritmo di Casellati, il trasporto di Tajani, l'entusiasmo di Lotito pic.twitter.com/kbJ7gOQVYB — Antonio Bravetti (@antoniobravetti) May 23, 2024

1. TAJANI POP, SHOW CON I RICCHI E POVERI "MAMMA MARIA" FA BALLARE FORZA ITALIA

Estratto dell'articolo di Antonio Bravetti per “La Stampa”

antonio tajani con i ricchi e poveri

«Nel mio futuro che cosa c'è, sarebbe bello se fossi un re...» . Bene, bravo, bis. Antonio Tajani ha azzeccato lo show: Claudio Lotito non si è mai addormentato. Ha resistito anche all'intervento di Alessandro Sallusti: il classico lento "svuotapista", venti minuti tra Erdogan e Putin, citando suoi vecchi articoli.

Il direttore del Giornale, ahilui, è salito sul palco dopo i Ricchi e Poveri, le vere star del pomeriggio romano. Hanno cantato e fatto ballare le prime file di Forza Italia: Tajani, Casellati, Gasparri, Barelli, Lotito. «Che c'è, la sinistra fa spettacolo e noi non possiamo?», sorride il ministro degli Esteri prima del concerto.

antonio tajani

Al palazzetto dello sport di viale Tiziano il segretario di Forza Italia ha messo su una kermesse elettorale coi fiocchi: un palco rotondo al centro dove si esibiscono Serena Autieri e i Ricchi e Poveri. La storica band mette in fila i suoi successi, cantando su basi registrate: Sarà perché ti amo, Se mi innamoro, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser. I ministri cantano, applaudono, tengono il ritmo.

[…] Tajani arriva presto, cammina intorno al palco e conversa coi giornalisti. «Per me la coalizione ideale è quella formata da popolari, conservatori e liberali», dice ribadendo le distanze da Marine Le Pen. «Non è un fatto personale ma di contenuti e valori». C'è aria da concerto, più che da comizio: musica, bandiere, luci. Mancano le birre. Ci sono giovani che indossano una maglietta con il volto di Tajani: il ministro degli Esteri ha salito un gradino pop, come un Che Guevara col basco.

evento elettorale di forza italia

Dal palco apre le danze Maurizio Gasparri: «Ci siamo e ci resteremo, dimostreremo la nostra forza con orgoglio». Anche Paolo Barelli saluta la piccola folla. I capigruppo in Parlamento oggi fanno i gruppi spalla. La prima star a prendere scena e applausi è Serena Autieri. L'attrice e cantante, in questi giorni a teatro con Rugantino, canta l'inno d'Italia, Nel blu dipinto di blu, Roma non fà la stupida stasera.

Poi tocca ai Ricchi e Poveri. Sono in tour in tutta Italia, riempiono i palazzetti con tre generazioni di fan. […] Dice Tajani, conversando con i cronisti, che lui di cantare proprio non se la sente: «Cantare rende più facile la vita, ma io sono stonato come una campana», confessa. […]

evento elettorale di forza italia 1

Casellati arriva in ritardo e fa il diavolo a quattro per sedere in prima fila accanto al segretario del partito, che vicino ha sua moglie. «Sarà perché ti amo la dedico a lei», vince facile il vicepremier. Qualcuno prende in giro Lotito per i video in cui dorme beatamente in Parlamento. «Io non dormo– ribadisce lui– penso, medito». Stavolta non si assopisce. Non si lascia nemmeno trasportare dalla musica, a dire il vero.

Su Mamma Maria Casellati e Barelli si scatenano, Gasparri canta e riprende col telefonino, Alessandra Mussolini balla: in testa ha una corona di santini elettorali. C'è anche un fan club dei Ricchi e Poveri che urla a squarciagola. I fotografi non credono ai loro occhi: è tutto oro. Si finisce tutti sul palco: bandiere, l'inno di Forza Italia, baci, fiori, selfie, abbracci. Lotito per poco non cade per salire sul palco. Che confusione, sarà perché Tajani.

2. LITTLE TONY TAJANI

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “Il Foglio”

alessandra mussolini

[…] Little Tajani duetta con i Ricchi e Poveri mentre Betty Casellati si scatena e dice a Gasparri, tutto vero, “stringimi forte, stammi più vicino”. Dove siamo? Al Palasport di Roma, ed è primavera con “Tony Tajani ti amo”, ma anche “Mamma Maria!”. “Bis!!!”.

Berlusconi invitava Charles Aznavour, ma Little Tajani risponde con Angelo Sotgiu e Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri, oltre a Serena Autieri che intona l’inno di Mameli, “Roma non far la stupida stasera”, e poi il “Il mondo che non si è fermato mai un momento”. Non si ferma neppure Little Tajani che bacia, bacia, bacia. Arriva Simona Agnes, la figlia di Biagio, e il Foglio chiede a Little Tajani: indicherete lei come prossimo presidente Rai?

i ricchi e poveri

E lui, prodigo, infinito, generoso, “e perché no? Grazie, Simona”. Manuel Bortuzzo, il nuotatore esempio, è qui a spiegare la vita, spiegare cos’è, e vota pure lui Antonio. Lo intervista Safiria Leccese di Mediaset che Mauro Crippa, il potente, Oppenheimer, ha distaccato per il grande evento. E che evento! Gigi Marzullo, con la maglia da gondoliere, la cambia, non vede l’ora di ballare “vola, vola si sa”. […]

Little Tony Tajani è commosso. Ha il cerone sul viso. Bello come il Cav. Dice che la musica è “patrimonio culturale che va da Battiato, Pavarotti, Il Volo, Battisti”, anche se premette, “sono stonato come una campana”. I fan di Little Tony Tajani indossano il gessato, il mocassino di cinghiale della Tuscia, come Alessandro Tagliano, 22 anni, assessore di FI, a Tolfa, 334 voti, perché “Antonio premia i giovani”. […]

ANTONIO TAJANI - ELISABETTA CASELLATI - CLAUDIO LOTITO - PAOLO BARELLI

Si presenta con il suo macchinone suv e si precipita ad accarezzare i figli di Paolo Emilio Russo, il deputato che era nel cuore di Berlusconi: “Salutate, lo zio Tonio”. Sono tremila posti circa. L’infaticabile Barelli ha distribuito la busta di tela con dentro l’acqua Rocchetta, la bandierina, ma c’è pure il venditore di bibite. Meglio del G7.

Le donne lo vogliono, chiedono il selfie con Little Tajani. Cinzia Calabria, che dirige il movimento femminile di FI a Roma, sorride con gli occhioni a cuoricino, “è un caro amico. Ha già superato Salvini. Meloni verrà con noi, in Europa, con i popolari”. La grande questione è la defezione di Gigi D’Alessio che sarebbe in quota Fulvio Martusciello, circoscrizione sud e che non si è presentato, ma poco importa.

alessandra mussolini 1

Si capisce che quanto sta per accadere rimarrà nei libri di storia, non appena Betty Casellati, seduta accanto a Little T., muove il piedino. Di politica, per fortuna come anticipa Barelli, oggi se ne parla poco. Poi, Angela, la brunetta, sì, lei, dei Ricchi e Poveri, attacca: “Che te ne frega?”.

Gasparri che aveva la scaletta di Serena Bortone, non si sa come l’abbia avuta (“io sono Gasparri, le scalette non me le girano, io le scalette le faccio”) molleggia come Celentano. […] Alessandra Mussolini appare con un cerchietto dadaista: al posto delle gemme, i suoi santini.

ANTONIO TAJANI - ELISABETTA CASELLATI - CLAUDIO LOTITO - PAOLO BARELLI - 1

[…] A fare due conti in tasca, tutta la serata sarà costata quanto l’intero budget di Quarta Repubblica di Nicola Porro, ma tanto, come raccontano i parlamentari, “le casse di FI sono solide”. E da oggi c’è pure Pino Cangemi, l’ultimo leghista scippato alla Lega. […]

alessandra mussolini 4 alessandra mussolini 3 alessandra mussolini 2