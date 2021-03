MA ‘NDO BIDEN! - IL PRESIDENTE AMERICANO DICE DI ESSERE PRONTO A RICANDIDARSI NEL 2024. MA BISOGNA VEDERE COME CI ARRIVA, VISTO CHE GIÀ ORA STA BELLO ACCIACCATO E AVREBBE 82 ANNI! - LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DALL’INSEDIAMENTO: LA CRISI DEI MIGRANTI AFFIDATA A KAMALA HARRIS (LEI INVECE BELLA PIMPANTE), LA VENDITA DELLE ARMI E IL RADDOPPIO DELLE DOSI DI VACCINI: 200 MILIONI NEI PRIMI 100 GIORNI ALLA CASA BIANCA – VIDEO

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

la prima conferenza stampa di joe biden

Punta a ricandidarsi nel 2024, non pensa che l' anno prossimo le truppe americane saranno ancora in Afghanistan, mercoledì a Pittsburgh presenterà il piano da almeno 3 trilioni di dollari per ricostruire le infrastrutture, ed è disposto a dialogare con la Corea del Nord per la denuclearizzazione.

Poi punta sulla vice Kamala Harris per risolvere la crisi degli immigrati al confine col Messico, garantendo un trattamento più umano ai bambini, respingendo gli adulti che non hanno diritto ad entrare, e lavorando alla stabilità dei Paesi da dove scappano.

la prima conferenza stampa di joe biden 2

Si dedicherà a limitare la vendita delle armi e difendere il diritto al voto degli americani, aprendo alla riforma del filibustering che blocca la sua agenda con l' ostruzionismo al Senato. Sono le principali notizie fatte ieri da Biden, durante la prima conferenza stampa tenuta da quando è presidente.

joe biden air force one

La novità meno attesa è venuta dalla domanda se intende ricandidarsi nel 2024: «È quanto intendo fare». Biden non è sceso nei dettagli, perché «sono un uomo di fede e non credo di poter pianificare cosa accadrà fra quattro anni». Ha rifiutato anche di considerare l' ipotesi di una rivincita con Trump: «Non ho idea di chi sarà il candidato repubblicano». Però ha smentito chi lo considera destinato ad un solo mandato, per ragioni d' età, rivendicando l' ambizione di «cambiare il paradigma per gli americani».

trump biden

Gli oppositori erano concentrati sulla crisi dei migranti, che secondo loro affollano il confine col Messico perché hanno ricevuto da lui il messaggio di venire: «Di certo non chiederò scusa perché non lascio morire di fame i bambini dall' altra parte del Rio Grande, come faceva il mio predecessore».

joe biden kamala harris.

Però ha smentito di aver aperto le porte: «È un fenomeno che dura da anni: nel 2019, ultimo anno dell' amministrazione Trump prima del Covid, erano arrivati più bambini di oggi. Questo problema si risolve in tre modi. Primo, creare le condizioni perché la disperazione non li spinga più ad abbandonare i loro paesi, tipo Guatemala, Honduras, Salvador.

la prima conferenza stampa di joe biden 1

Secondo, assistere in maniera umana i bambini, accelerando il processo per verificare se hanno diritto all' asilo. Terzo, rimandare indietro tutti quelli che questo diritto non lo hanno». Sull' Afghanistan Biden ha detto che non sarà facile rispettare l' impegno preso da Trump a ritirarsi entro il primo maggio, però «non riesco ad immaginare che tra un anno le nostre truppe saranno ancora là».

la prima conferenza stampa di joe biden 4

Ai missili della Corea del Nord ha risposto dicendo che «se continua l' escalation risponderemo, ma siamo aperti alla diplomazia, a condizione di partire dalla denuclearizzazione».

