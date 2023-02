DI MAIO È UNA VITTIMA COLLATERALE DEL QATARGATE – LA “CRICCA” GUIDATA DA PIER ANTONIO PANZERI AVREBBE PROVATO A FARE PRESSIONI CON L’ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA, JOSEP BORRELL, PER PENALIZZARE LUIGINO E DARE L’INCARICO DI INVIATO SPECIALE PER IL GOLFO ALL’EX COMMISSARIO DIMITRI AVRAMOPOLOUS, GRECO COME EVA KAILI E MEMBRO ONORARIO DEL BOARD DELLA ONG DELL’EUROPARLAMENTARE ITALIANO ARRESTATO. E COSÌ LO SCANDALO SI ALLARGA: AVRAMOPOLOUS È MEMBRO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO, E NON SOCIALISTA COME PANZERI E GIORGI…

"Bloccare la nomina di Di Maio per favorire quella di Avramopoulos". Il caso Qatargate volta un'ennesima pagina. E entra a piedi pari anche nelle scelte della Commissione europea. Antonio Panzeri cerca di far cadere nella sua tela pure l'Alto Rappresentante per la politica estera, Josep Borrell.

Il metodo è sempre lo stesso: utilizzare i buoni rapporti che l'ex europarlamentare italiano ha con buona parte dell'establishment brussellese. E lo stile, come ammette in una intercettazione, è simile a quello utilizzato nel film "Ocean's Eleven". La banda guidata da George Clooney che svaligia un casinò di Las Vegas.

Nelle ultime intercettazioni depositate negli atti dell'inchiesta spunta allora la vicenda del nuovo Inviato speciale per il Golfo. Incarico per il quale sembrava in pole position l'ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. Figura che evidentemente alla "cricca" non risultava gradita. O almeno non di certo quanto quella di un altro "concorrente" l'ex commissario europeo Dimitri Avramopoulos, peraltro in rapporti stretti con la Ong di Panzeri "Fight Impunity". Anzi, nei verbali viene definito "Membro onorario del board".

[…] Nel verbale delle intercettazioni, […] spunta l'invio di un documento direttamente a Borrell. A trasmetterglielo "per errore" via mail è Cristina Castagnoli, responsabile dell'Unità per la Democrazia e le elezioni del Parlamento europeo. Si trattava di "una nota interna confidenziale preparata da Francesco Giorgi" e preparata proprio per Avramopoulos. Giorgi racconta a Panzeri lo sbaglio commesso e quest'ultimo cerca di correre ai ripari.

Sebbene la polizia belga formalmente accolga la versione dell'"errore", la vicenda ha acceso un faro. Anche piuttosto luminoso. Appare infatti improbabile commettere un errore del genere. "Noi capiamo - è allora la versione che gli agenti danno del dialogo tra Panzeri e Giorgi - che vogliono sbarrare la strada a un certo Di Maio per favorire la nomina di Avramopoulos". […]

Gli inquirenti non fanno alcun riferimento alla possibilità che Borrel abbia effettivamente subito la pressione della "cricca". Ma di certo sono convinti che fosse a conoscenza della loro preferenza a favore "dell'amico" Avramopoulos proprio in considerazione dell'"errore" commesso con la mail della "nota informale" predisposta da Giorgi. E in ogni caso il vicepresidente della Commissione non è allo stato coinvolto nell'inchiesta.

Sebbene la nomina di Di Maio sia stata frenata, lo stop è stato attribuito ai dubbi del nuovo governo italiano. È comunque il segno che quella che viene definita "organizzazione criminale" aveva cercato di influenzare la Commissione europea per una nomina così importante almeno per i rapporti con il Golfo Persico e quindi per il Qatar. Non è un caso che nelle stesse intercettazioni si fa esplicito riferimento al fatto che in questa operazione poteva essere "d'aiuto" Eva Kaili. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, compagna di Giorgi e greca come Avramopoulos. […]

