Gianfranco Ferroni per "il Tempo"

Alla Marina aspettano Guerini per un caffè

A Palazzo Marina hanno fretta: vogliono riaprire il bar il più presto possibile. Per bere un caffè con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo l’emergenza Coronavirus. E così il dicastero, attraverso la Direzione di Intendenza Marina Militare di Roma, ha rettificato un avviso.

Quello che fa riferimento alla procedura aperta per l’affidamento in concessione, a titolo non oneroso per l’amministrazione, della “gestione completa del servizio bar e caffetteria presso la sala Bar di Palazzo Marina”. Le offerte, in origine, dovevano essere ricevute entro il 4 settembre, ma la modifica ha espresso la volontà di anticipare la data al prossimo 26 maggio. Prima della festa della Repubblica Italiana.

Del Brocco festeggia con Ginevra Elkann

Paolo Del Brocco festeggia la sua conferma alla guida di RaiCinema, in qualità di amministratore delegato. Oggi, mercoledì, grande conferenza stampa targata Rai, online, con Ginevra Elkann e Lorenzo Mieli con il desiderio di annunciare “per la prima volta su RaiPlay quattro nuovi titoli originariamente destinati alle sale cinematografiche ed altri quattro titoli direttamente sulla piattaforma dopo la visione nei cinema”. Si comincia con “Magari”, produzione per il grande schermo targata Elkann. E pure Mieli jr, figlio di Paolo. Chissà se qualcuno parlerà di Fca, in casa Rai dove l'azionista è Il ministero guidato da Roberto Gualtieri.

C’è Costa per i 40 anni di Legambiente

Gong per i primi quarant’anni di Legambiente. L’associazione ambientalista italiana, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni settanta, è nata il 20 maggio 1980. Le celebrazioni si concludono oggi, mercoledì, di sera, con ospiti il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, la presidente del Kyoto Club Catia Bastioli, la docente dell'Università di Siena Cristina Fossi, luminare mondiale di marine litter, e il presidente di Libera don Luigi Ciotti. La serata sarà moderata da Filippo Solibello, Caterpillar-Radio Rai2, e vedrà la partecipazione di un ospite speciale, Piero Pelù. Diretta su lanuovaecologia.it e su legambiente.it, oltre che sulle pagine Facebook.

Stramaccioni, atleta e garante dei detenuti

Gabriella Stramaccioni inizia a praticare atletica leggera a 17 anni con il mezzofondo veloce. A 20 anni, nel 1981, diventa la prima donna in Italia ad essere eletta presidente di una federazione. A 25 anni, nel 1986 debutta nella maratona vincendo a Roma la San Silvestro. L'anno successivo arriva terza nella maratona di Bologna conseguendo il minimo che la porterà ad indossare la maglia azzurra alle Universiadi di Zagabria.

E ora il sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, con decreto, ha nominato Stramaccioni “Garante delle persone limitate nella libertà personale nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale”. L’incarico, in forma associata con Roma Capitale, è stato affidato a Stramaccioni che ricopre l’incarico per Roma Capitale dal 2017. A supporto delle attività del garante, figura centrale per la tutela dei diritti dei detenuti e promotrice di attività di reinserimento lavorativo e sociale, è stato individuato l’ufficio di riferimento all’interno del segretariato generale della Città metropolitana. E nelle ultime settimane tutti i romani hanno avuto seri problemi con la libertà peesonale...

Il “prof” Mirabella fa un salto in farmacia

Ha dato il via alla campagna di comunicazione per combattere il Coronavirus, Michele Mirabella. Il “prof della salute”, come viene chiamato grazie alla conduzione di tantissime trasmissioni televisive della Rai dedicate al mondo della medicina, come “Elisir”, sabato sera si trovava nella zona di piazza Mazzini, ed è entrato nella farmacia più famosa tra i vip di Prati.

L’anchorman di Bitonto è stato notato, e chi lo vedeva ricordava le sue esperienze radiofoniche di tanti anni fa, quando insieme a Toni Garrani allietava gli ascoltatori. Con Federico Troiani che cantava “Dall’una alle due me ne vado al mare, mi regalo quest’ora per poter sognare”. Altri tempi, irripetibili…

