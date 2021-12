20 dic 2021 11:17

MATTARELLA NON SA PIÙ COME DIRLO: NON VUOLE FARE IL BIS - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA FARNESINA PER LA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI D’ITALIA NEL MONDO: “È L’ULTIMA OCCASIONE IN CUI POSSO RIVOLGERMI ALLA VOSTRA COMUNITÀ, CONSENTITEMI DI ESPRIMERVI FERVIDI AUGURI PER IL NATALE”