MELANIA TRUMP È PIÙ FURBA DEL MARITO – SECONDO LA TESTIMONIANZA DELL’EX PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA, STEPHANIE GRISHAM, ALLA COMMISSIONE DI INDAGINE SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL, L’EX FIRST LADY NON SI FIDAVA DELLE PERSONE CHE CIRCONDAVANO TRUMP PRIMA DEL 6 GENNAIO 2021, COMPRESO IL FIGLIO DI LUI, DONALD JR. ERA “ARRABBIATA” CON L’EX CAPO DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA, MARK MEADOWS, E “PRUDENTE” NEI CONFRONTI DEI LEGALI DEL MARITO, INCLUSO RUDY GIULIANI…

DONALD E MELANIA TRUMP

(ANSA) - Melania Trump non si fidava dello stretto circolo di Donald Trump prima del 6 gennaio. L'ex first lady Usa era "arrabbiata" con l'ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, e "prudente" nei confronti dei legali di suo marito, incluso Rudy Giuliani. E' quanto emerge dalla testimonianza alla commissione di indagine sul 6 gennaio di Stephanie Grisham, l'ex portavoce della Casa Bianca. Melania nutriva dubbi anche su Donald Trump Jr e sulla sua fidanzata Kimberly Guilfoyle, in quanto "non credeva che agissero nel miglior interesse" del marito.

donald trump prima dell assalto a capitol hill allen weisselberg dietro a donald trump e donald trump jr. Donald Trump e Melania donald trump durante l assalto al congresso il video alla commissione d inchiesta. donald e melania trump, jeffrey epstein ghislaine maxwell brigitte macron melania trump Melania Trump donald trump jr harriet hageman meme pubblicato da donald trump jr su liz cheney donald e melania trump lancio candidatura 2024