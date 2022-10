UNA STORIELLA ITALIANA – LA RESISTIBILE ASCESA DI LICIA RONZULLI – FOLGORATA SULLA VIA DI ARCORE NEL 2003, QUANDO SI RITROVÒ A FARE DA INFERMIERA A BERLUSCONI, HA CONQUISTATO PUNTI GRAZIE ALLE FONDAMENTALI MANSIONI DA ORGANIZZATRICE DELLE SERATE CON LE “PAPI GIRL” (“DAVO UNA MANO SE NON C’ERA LA SEGRETARIA”) – È DIVENTATA LA “PLENIPOTENZIARIA CON DIRITTO D’AGENDA E TELEFONO” (PAROLA DI FORZISTA) – DA EX CAPOSALA SOGNAVA IL MINISTERO DELLA SALUTE, ED È FINITA A GUIDARE LA TRUPPA DI SENATORI CHE SOGNA A OCCHI APERTI DI FAR CADERE L'ODIATA MELONI (SENTIMENTO PIÙ CHE RICAMBIATO)…