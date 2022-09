11 set 2022 17:50

MELONI VS LETTA: FUORI I SECONDI – DOMANI ALLE 18:00 SUL RING DEL CORRIERE TV SALIRANNO LA “DUCETTA” E ENRICHETTO PER SCONTRARSI IN UN DIBATTITO ALL’AMERICANA INIZIALMENTE PREVISTO ANCHE “A PORTA A PORTA” (MA CHE POI E’ STATO BOCCIATO DALL’AGCOM PER MOTIVI DI PAR CONDICIO) – CALENDA, NON INVITATO ALLA FESTA SBATTE I PUGNI E LANCIA IL GUANTO DI SFIDA A CONTE: “LETTA E MELONI NON VOGLIONO ALLARGARE IL CONFRONTO. IO MI COLLEGO DA UN ALTRO STUDIO E INVITO CONTE”