1 nov 2022 17:16

E MENO MALE CHE DOVEVA ESSERE UN GOVERNO DI ALTO PROFILO/3 – AUGUSTA MONTARULI, LA GIOVANE E POPPUTA NUOVA SOTTOSEGRETARIA ALL’UNIVERSITÀ, A DICEMBRE DEL 2021 È STATA CONDANNATA A UN ANNO E 7 MESI PER PECULATO, NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA SULLE SPESE PAZZE DELLA REGIONE PIEMONTE. A PROPOSITO DI MONTARULI, I GIUDICI RIMARCAVANO: "SE AVESSE AVUTO ANCHE SOLTANTO IL TIMORE DI INCORRERE IN UN MINIMO CONTROLLO, CERTAMENTE SI SAREBBE ASTENUTA DAL PROPORRE A RIMBORSO SPESE NON SOLO NON INERENTI ALLE FINALITÀ DEL GRUPPO, MA DECISAMENTE STRAVAGANTI ED ECCENTRICHE RISPETTO A DETTE FINALITÀ"