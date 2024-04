MENOMALE CHE ZINGAR-ELLY ERA IL NUOVO CHE AVANZA! DOPO AVER SBERTUCCIATO L’ARRIVO DELLA SCHLEIN ALLA SEGRETERIA (“CON QUESTA IL PD FINIRÀ AL 17 PER CENTO”), ZINGARETTI SI È PRODOTTO IN UNA GIRAVOLTA PER ABBINDOLARE LA MULTIGENDER CON TRE PASSAPORTI E POSIZIONARE I SUOI GLUTEI SULLA POLTRONA DI PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DEI DEM – ORA, SOSTENUTO DA TUTTE LE VECCHIE CORRENTI DELLE TESSERE CHE HA MESSO NEL CDA DELLA FONDAZIONE, È RIUSCITO AD OTTENERE IL VIA LIBERA PER TRASLOCARE A BRUXELLES: SARÀ CANDIDATO ALLA EUROPEE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI CENTRO COME NUMERO 2...

Zingaretti ha sempre smentito ed è arrivato a farci scrivere da un avvocato per negare la sua candidatura. Oggi l’annuncio: sarà candidato alle europee, secondo in lista, nella circoscrizione Italia centrale con il Pd. Auguri! — simone canettieri (@simocanettieri) April 21, 2024

DAGONOTA

Menomale che Zingar-Elly era il nuovo che avanza! Dopo aver sbertucciato l’arrivo della Schlein alla segreteria (“con questa il Pd finirà al 17 per cento”), quindi si è prodotto in una bella giravolta per abbindolare la multigender con tre passaporti al fine di posizionare i suoi glutei sulla poltrona di presidente della Fondazione dei dem fottendo il povero Cuperlo.

Ora il “tutor” del Cinema America in mano al suo cocco Valerio Carrocci, ha infilato un’altra perla alla collanina del suo trasformismo arrampicatore. Sostenuto da tutte le vecchie correnti delle tessere che ha messo, come da manuale Cencelli nel cda della Fondazione, è riuscito ad ottenere il via libera per traslocare a Bruxelles.

Ecco perché un sapiente piddino, quando quel furbetto di Franceschini portò Elly a capo del Pd, sospirò il celebre detto napoletano: “‘a fessa in mano alla criatura”. In attesa della resa dei conti all’indomani del 9 giugno, il caso Zinga-Elly è solo uno delle tante minchiate combinate dalla signorina Schlein.

ELLY SCHLEIN CAPOLISTA PD NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO, ZINGARETTI NUMERO 2

Estratto dell’articolo di www.rainews.it

Sarà Elly Schlein la capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Centro-Italia per l'elezione del Parlamento Europeo. A seguirla in lista seguita Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale ed ex presidente della Regione Lazio, attualmente deputato.

L'ufficialità è arrivata questa mattina nel corso direzione nazionale a Roma. Sulla composizione delle liste Dem, così la segretaria Schlein: “Abbiamo cercato di mettere insieme istanze presenti nella società e tra la nostra gente, allo stesso proponendo dirigenti e amministratori e amministratrici di comprovate qualità e capacità, valorizzando i territori.”

E aggiunge che lei in ogni caso resterà a fare la deputata a Montecitorio: "Abbiamo una squadra plurale e competente e speriamo di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io chiaramente sarò qui da segretaria in Parlamento nel confronto quotidiano con Giorgia Meloni e le sue scelte scellerate per l'Italia".

In lista anche l'eurodeputata uscente Camilla Laureti, l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Pesaro Matteo Ricci, la ex deputata Alessia Morani, le eurodeputate Daniela Rondinelli e Beatrice Covassi, e poi Umberto Insolera, Marco Paciotti e Antonio Mazzeo.

“Ho accettato la proposta di Elly Schlein - spiega l'on. Nicola Zingaretti - perché con tutto quello che sta succedendo bisogna accettare la sfida affinché anche dalle europee arrivi un segnale rispetto a un'altra idea di futuro. L'Europa deve cambiare, per essere più forte e più umana. E poi voglio rappresentare la nostra terra, perché l'Europa è il luogo in cui si deciderà anche il futuro del Lazio.” […]

