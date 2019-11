MES NERE – GIUSEPPE CONTE HA FIRMATO O NO IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ? IL DILEMMA DURERÀ ANCORA POCO. È IN LAVORAZIONE IN QUESTI MINUTI ED USCIRÀ A BREVE UNA NOTA STAMPA DEL PREMIER CONTE CHE DOVREBBE CHIARIRE (SPERIAMO) LA VICENDA…

"Il Mes così com'è - ha detto il grillino Gianluigi Paragone - è un inganno senza pari e se Conte lo ha davvero firmato senza passare dal Parlamento ha commesso una cosa di una gravità inaudita che io non farò passare. La riforma del Fondo Salva-Stati è un inganno per l'Italia e per il risparmio degli italiani e se il M5S in qualche modo non la ostacola e non fa quello che deve fare per bloccarla si rende complice di qualcosa di pericoloso per il futuro del Paese".

Insomma, Giuseppe Conte lo ha firmato o no questo benedetto Mes? Il dilemma è destinato a durare ancora per poco. Perché, a quanto Dagospia è in grado di rivelare da fonti di primissimo piano del governo, proprio in questi minuti è in lavorazione ed uscirà a breve una nota stampa del premier Conte. Che, almeno questa è la speranza di Palazzo Chigi, dovrebbe contribuire a chiarire l'intera vicenda.

