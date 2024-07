IL MONDO AL CONTRARIO! L’UNICO RIMASTO A DIFENDERE BIDEN E’ TRUMP – “THE DONALD” ATTACCA CLOONEY PER AVER SCARICATO “SLEEPY JOE”: “LASCI LA POLITICA E TORNI IN TV” – POI PARAGONA J.D. VANCE, IL SENATORE DELL’OHIO IN CORSA PER DIVENTARE IL SUO VICE, A LINCOLN PER VIA DELLA BARBA. E SI SMARCA DAL CONTROVERSO PROGETTO CONSERVATORE PER IL PROSSIMO PRESIDENTE REPUBBLICANO. MA UNA ANALISI DELLA CNN HA SCOPERTO CHE...

donald trump

(ANSA) - Donald Trump attacca George Clooney per aver scaricato Joe Biden. "L'attore, che non è mai stato vicino a realizzare un grande film, è entrato in scena. Ha utilizzato le stesse motivazioni dei democratici secondo i quali Biden, il peggior presidente della storia, ha salvato la democrazia", ha detto Trump sul suo social Truth.

"Il corrotto Biden non ha salvato la democrazia, l'ha messa in ginocchio. Clooney dovrebbe lasciare la politica e tornare in televisione. I film non hanno mai funzionato davvero per lui", ha aggiunto l'ex presidente.

Trump, la barba di Vance un ostacolo? Sembra un giovane Lincoln

(ANSA) Donald Trump ha paragonato uno dei nomi in cima alla lista dei suoi potenziali vice ad un "giovane Abraham Lincoln" per un motivo inaspettato. Il tycoon ha evocato l'iconico ex presidente americano su Fox News quando gli è stato chiesto di commentare l'osservazione del sito web conservatore The Bulwark, che trova sgradevole la barba del senatore dell'Ohio J.D. Vance, suggerendo che questa potrebbe potenzialmente ostacolare la sua scelta nel ticket repubblicano. "No. Non l'ho mai sentita", ha detto Trump. "Ha un bell'aspetto... Sembra un giovane Abraham Lincoln", ha aggiunto.

george clooney joe biden julia roberts barack obama

Trump si smarca da Project 2025. Cnn, dietro ci sono 140 suoi ex

(ANSA) - Donald Trump ha recentemente sostenuto di voler avere poco a che fare con il Project 2025, il controverso progetto conservatore per il prossimo presidente repubblicano che concentrerebbe il potere nelle mani dell'esecutivo, farebbe a pezzi le protezioni per il clima e ridurrebbe i diritti all'aborto. "Non ho idea di chi ci sia dietro", ha affermato l'ex presidente sui social media. Ma un'analisi della Cnn ha scoperto che dietro ci sono almeno 140 persone che hanno lavorato per lui, tra cui sei dei suoi ex ministri.

jd vance trump clooney biden GEORGE CLOONEY JOE BIDEN trump clooney biden