1. ORA ALLE DEPUTATE PD È VIETATO TRUCCARSI

Estratto dell’articolo di Iuri Maria Prado per “Libero quotidiano”

[…] Non stupisce dunque che se una ex parlamentare del Pd, Alessia Morani, posta una foto di capodanno effettivamente un po' da sito di incontri, ma insomma ordinaria, innocua, da panterona con labbri infiammati e camiciola vedo-non-vedo sotto il giubbotto di pelle nera, l'utenza social democratica se la prende e denuncia lo scandalo della rappresentante politica che tradisce la causa del monachesimo progressista.

Sul presupposto non proprio civilissimo, e non propriamente rispettoso delle libertà e autonomie femminili, per cui il curriculum della piddina non debba essere sconciato da troppo rossetto e da un dress code incompatibile con i cimenti democratici, si pretende evidentemente che il profilo pubblico di una compagna che non sbaglia sia ornato di fotografie in rigorosa posa tristanzuola e senza deprecabili concessioni all'occhio inquirente e molestatore della società maschilista, vedi mai che altrimenti la confondono con una sguaiatona da cene eleganti.

[…] La realtà è che la giudiziosa mogliettina progressista ha modo di coltivare le proprie ambizioni di carriera politica se si subordina innanzitutto al dovere morale di sembrare una bidella, e nell'inconfessata esigenza di questo requisito sfigurante e mutilatorio c'è un indizio nemmeno troppo velato del fondamentale razzismo vigente tra quei ranghi. Con le donne presenti, sì, ma al loro posto, tipo signorine coccodè ma in versione Berlino Est: e guai al lucidalabbra e alla tetta in rigoglio, roba da sovraniste che oltraggia l'austero profilo della sinistra come si deve.

2. ALESSIA MORANI, QUELLA FOTO POSTATA SUI SOCIAL PRESA DI MIRA DALLE CRITICHE DEL PD: «IL MIO È UN PARTITO MASCHILISTA»

Alessandra Arachi per www.corriere.it

Alessia Morani, quella sua foto vestita elegante sui social ha scatenato una bufera, commenti pungenti anche cattivi...

«Si mettono sempre in conto gli odiatori. Ma ci sono stati attacchi del mio partito, non me li aspettavo. Era una foto sobria, composta, per niente ammiccante o volgare. Non capisco. Una foto che il mio compagno mi ha scattato per il mio compleanno, il 3 gennaio. Ero seduta e di profilo, completamente vestita. Ma anche fosse stata in costume che male ci sarebbe stato?».

Gli attacchi del suo partito, ovvero il Pd. Che dire?

«Intanto mi si rafforza la convinzione che il mio è un partito profondamente maschilista».

E poi?

«Il problema è che vogliono che si mortifichi la femminilità . Qualcuno me lo ha scritto: “dovresti fare come la Carfagna che per dimostrare la propria competenza mortifica la sua femminilità”. Roba da medioevo. Il peggiore di tutti è stato un certo Michele Testoni che ha innestato il dibattito».

Chi è Michele Testoni?

«Su Facebok dice di essere un insegnate e vice presidente del Comitato a Madrid del Pd e del Psoe. Ha scritto: “una deputata del mio partito dovrebbe evitare questo reiterato tipo di fotografie, decisamente inappropriate”. E lui non sa nemmeno che non sono più deputata. Il fuoco amico non lo immaginavo. A destra sono più avanti di noi, ci danno lezioni».

Dice?

«Basta guardare la premier Meloni. Non rinuncia alla sua femminilità e nessuno le dice niente. Tra l’altro adesso la trovo più carina di alcuni anni fa. E’ aumentata la consapevolezza che ha di se, evidentemente».

Vuole dire qualcosa ai maschi del suo partito?

«Di essere meno bacchettoni, di rispettare il ruolo delle donne che possono essere orgogliosamente femminili senza per questo essere etichettate. Per fortuna c’è stato anche qualche maschio del Pd che mi ha detto: fregatene. E un altro che rispondendo a Testoni ha scritto: “Se vuole le donne coperte deve andare in Iran”».

Di che partito era ?

