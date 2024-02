MUSICAL, MAESTRO! - LA TURBOLENTA VITA SENTIMENTALE DI TRUMP DIVENTA UN SPETTACOLO DI BROADWAY: “FIVE THE PARODY MUSICAL” DEBUTTERA’ IL PROSSIMO MARZO ED È DEDICATO A TUTTE LE DONNE DI "THE DONALD", DALL’EX MOGLIE, MARLA MAPLES, ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS - CI SARA' SPAZIO, PERO', ANCHE PER LA FIGLIA IVANKA - LO SHOW SARÀ IN SCENA PER UN MESE AL TEATRO "555". IL BIGLIETTO COSTERÀ 49 DOLLARI...

(ANSA) - "Five the Parody Musical" è il nome dello spettacolo dedicato a Donald Trump e alle sue donne, dalla ex moglie Marla Maples alla porno star Stormy Daniels alla figlia Ivanka, che debutterà a marzo in un teatro off Broadway di New York. Lo riportano i media americani. Ispirato alla commedia musicale britannica 'Six', incentrata sulle sei mogli di Enrico VIII lo spettacolo è "un musical irriverente e senza filtri che vuole far tornare gli americani a ridere".

Lo show sarà in scena per quattro settimane dal 10 marzo, al teatro 555 e il biglietto costerà 49 dollari. L'ex avvocato di Trump Michael Cohen, colui che ha pagato Daniels per tacere sulla relazione con il tycoon, ha detto di aver letto il copione e di averlo trovato "intelligente e spiritoso".

