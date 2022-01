25 gen 2022 18:43

NAVALNY ORA PER PUTIN È UN "TERRORISTA" - L'OPPOSITORE RUSSO È ENTRATO NELLA LISTA DEI "TERRORISTI ED ESTREMISTI" COMPILATA DAL SERVIZIO FEDERALE PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO - NAVALNY STA SCONTANDO UNA CONDANNA A QUASI DUE ANNI E MEZZO DI RECLUSIONE PER UN'ACCUSA CONTROVERSA DI FRODE…