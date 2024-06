10 giu 2024 08:54

NAZI DE POPULO – AFFLUENZA DA RECORD IN GERMANIA, DOVE LE SVASTICHELLE DELL’AFD SONO DIVENTATE IL SECONDO PARTITO CON IL 15,60% DEI VOTI: HA VOTATO IL 64,8% DEGLI AVENTI DIRITTO, IL RECORD ASSOLUTO DAI TEMPI DELLA RIUNIFICAZIONE – RISPETTO AL 2019, HA VOTATO IL 3,4% IN PIÙ DEGLI ELETTORI – PER IL CANCELLIERE OLAF SCHOLZ È STATA UNA TRANVATA IN FACCIA: IL SUO PARTITO, LA SPD, È ARRIVATO SOLO TERZO CON IL 14% DEI CONSENSI. PRIMA LA CDU CON IL 30 – IL TRACOLLO DEI VERDI E LO SFONDAMENTO DI AFD TRA I GIOVANI…