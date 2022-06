29 giu 2022 15:33

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “ENRICO LETTA HA IN MENTE ‘UNA NUOVA COALIZIONE’, ISPIRATA ALL'ULIVO, IL CUI NOME ‘VERRÀ FUORI DA UN LAVORO CONDIVISO’. ORA SI TRATTA SOLO DI FAR SEDERE ALLO STESSO TAVOLO RENZI (CHE NON VUOLE CONTE), SPERANZA (CHE NON VUOLE RENZI), CALENDA (CHE NON VUOLE CONTE) E CONTE (CHE NON VUOLE RENZI NÉ CALENDA), ED È FATTA…”