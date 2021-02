25 feb 2021 17:18

NESCI DA QUESTO CORPO – VIDEO! QUANDO LA NEO SOTTOSEGRETARIA GRILLINA AL SUD BALLAVA LA TARANTELLA A “UN GIORNO DA PECORA” E RACCONTAVA: “BERLUSCONI VOLEVA CANDIDARMI CON LA CASA DELLE LIBERTÀ MA IO GLI DISSI DI NO. ANCORA NON AVEVO UN’IDEA POLITICA CHIARA MA AVEVO GIÀ CAPITO CHE IL CONTESTO DI FI NON ERA PER ME…” – VIDEO