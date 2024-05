NIKKI SALE SUL CARRO DI DONALD - DOPO IL RITIRO DALLE PRIMARIE REPUBBLICANA, HALEY HA SCIOLTO LA RISERVA: “VOTERÒ PER TRUMP ANCHE SE NON È STATO PERFETTO, MA BIDEN È UNA CATASTROFE” – L'AVVERTIMENTO AL TYCOON: “FARÀ BENE A CERCARE DI CONVINCERE MILIONI DI PERSONE CHE HANNO VOTATO PER ME” – L’EX AMBASCIATRICE USA ALL’ONU PUNTA A UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE? – THE DONALD CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE DELLE ACCUSE PER LE CARTE SEGRETE A MAR-A-LAGO E ATTACCA: “IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA HA AUTORIZZATO L'FBI A USARE UNA FORZA LETALE...”

1 - TRUMP CHIEDE ARCHIVIAZIONE CASO CARTE SEGRETE, E ATTACCA L'FBI

(ANSA) - Donald Trump e i suoi legali chiedono ancora una volta al giudice della Florida, Aileen Cannon, di archiviare le accuse mosse nei confronti dell'ex presidente Usa per le carte segrete a Mar-a-Lago. L'udienza infuocata, durante la quale Cannon non ha ancora preso alcuna decisione, è accompagnata dalle accuse di Trump all'amministrazione Biden di averlo voluto uccidere durante il blitz dell'Fbi a Mar-a-Lago.

"Il Dipartimento di Giustizia nel suo raid illegale e incostituzionale ha autorizzato l'uso di una forza letale. Ora sappiamo per certo che Biden è una minaccia alla democrazia", ha detto Trump. Il suo riferimento è al mandato dell'Fbi che include di prassi in casi simili la frase 'uso letale della forza'. In una nota, l'agenzia federale precisa: "E' stato seguito il protocollo nella perquisizione come facciamo in tutti gli altri casi. Nessuno ha ordinato ulteriori misure".

2 - "CARTE SEGRETE IN CAMERA DA LETTO TRUMP 4 MESI DOPO BLITZ FBI'

(ANSA) - Documenti classificati furono trovati dagli avvocati di Donald Trump nella sua camera da letto a Mar-a-Lago quattro mesi dopo la perquisizione dell'Fbi: e' la circostanza inedita che emerge da nuovi documenti depositati nel procedimento, che il tycoon ha chiesto di archiviare per l'ennesima volta. I legali dell'ex presidente consegnarono agli investigatori federali quattro documenti aggiuntivi con segni di classificazione scoperti nel dicembre 2022, quattro mesi dopo il blitz del Bureau.

"Non viene fornita alcuna scusa per spiegare come l'ex presidente abbia potuto perdere i documenti classificati trovati nella sua camera da letto a Mar-a-Lago", si legge in un atto scritto nel marzo 2023 dal giudice Beryl Howell, nominato da Barack Obama.

3 - NIKKI HALEY: “VOTERÒ TRUMP: NON È STATO PERFETTO, MA BIDEN È UN DISASTRO”. POI LANCIA UN AVVERTIMENTO AL TYCOON

Nikki Haley ha annunciato il suo sostegno a Donald Trump per le presidenziali di novembre, ma anche lanciato un avvertimento: non è certo che lo faranno anche gli elettori che l’hanno sostenuta fin qui. Haley ha rotto gli indugi. Lo ha fatto dopo mesi di scontro e di campagna elettorale dai toni accessi, in cui l’ex ambasciatrice Usa all’Onu era rimasta l’ultima sfidante del tycoon.

[...] non avesse appoggiato Trump, in caso di sconfitta dell’ex presidente per lei sarebbe stata la fine di ogni ambizione politica. Il partito non l’avrebbe mai appoggiata. Così è arrivato il via libera. “Voterò per Trump - ha annunciato Haley nel corso di un evento all’Hudson Institute, un tink tank conservatore - ho detto molte volte chiaramente che lui non è stato perfetto nelle sue politiche, ma Biden è stato una catastrofe”.

Poi ha lanciato il suo avvertimento. “Trump - ha detto - farà bene a cercare di convincere milioni di persone che hanno votato per me e continueranno a sostenermi, e non considerarli come voti sicuri per lui. Io, sinceramente, spero che lo faccia”.

L’annuncio è arrivato nel primo evento pubblico a cui Haley ha partecipato, da quando ha sospeso la sua campagna elettorale, e dopo le voci - smentite subito da Trump - di una possibile candidatura della sua ex avversaria come vicepresidente.

Haley porterebbe in dote il venti per cento di elettori Repubblicani che hanno continuato a sostenerla in queste primarie, ma The Donald non le ha perdonato i continui attacchi sull’età e il fatto che avesse sperato, segretamente, nei suoi guai giudiziari per prenderne il posto. Il Partito repubblicano la vedrebbe come la figura in grado di temperare le uscite roventi del tycoon, ma Trump non vuole nessuno che lo limiti. In più, i due sono divisi su molti tempi, a cominciare dall’Ucraina: lei è per il pieno sostegno di Kiev Lui, no.

Che cosa ci sia dietro questo annuncio non è chiaro. Nelle settimane scorse si era parlato della possibilità che la campagna di Haley trattasse il sostegno elettorale con un posto di rilievo nella futura amministrazione. Ma questo sarà un tema che tornerà nelle prossime settimane. [...]

