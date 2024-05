NON C'E' PIU' VERGOGNA A MOSTRARSI SVASTICHELLA - SCOPPIA UN PUTIFERIO IN GERMANIA PER UN VIDEO, GIRATO IN UN LOCALE SULLA LUSSUOSA ISOLA DI SYLT, FREQUENTATO DA VIP E DAI LORO FIGLI: UN GRUPPO DI RAGAZZI CANTA CORI CONTRO GLI STRANIERI, ACCENNA SALUTI NAZISTI E PROVA A IMITARE HITLER, MIMANDO I SUOI BAFFETTI - IN PREDA ALL’ALCOL, CANTANO SULLE NOTE DELLA HIT DI GIGI DAG “L’AMOURS TOUJOURS”: “LA GERMANIA PER I TEDESCHI, FUORI GLI STRANIERI” – LA POLIZIA AVVIA UN’INCHIESTA - VIDEO

Dieses Video aus Sylt soll einige Tage alt sein. Die Partygäste singen gelassen „Deutschland den Deutschen, Ausländer Raus“ auf „L’amour Toujou“ von Gigi D'Agostino. Ein rechtsextremer Trend aus dem Jahr 2023. Dazu angedeuteter Hitlergruß und Hitlerbart. https://t.co/P3kAPAjA4Z — Ruben Gerczikow (@RubenGerczi) May 23, 2024

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Fuori gli stranieri! La Germania ai tedeschi!" Un video girato da alcuni giovani, intenti a cantare slogan di chiaro stampo razzista, in un noto locale di Sylt, la lussuosa isola del Mar del nord, sta sollevando forte indignazione in Germania. La polizia ha riferito su X di aver aperto delle indagini sulle immagini, "per verificare se vi siano contenuti rilevanti dal punto di vista penale".

Nel video si nota fra l'altro un uomo, che con un dito posto sul labbro superiore, sembrerebbe evocare il baffetto di Adolf Hitler. Mentre il locale "Pony", nel quale il gruppo ha girato il filmato circolato sui social, ne ha preso nettamente le distanze. "Se avessimo saputo qualcosa di questo video avremmo naturalmente cacciato gli ospiti. Non c'è spazio qui per il razzismo!!!", hanno scritto su Instagram i gestori.

(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - Sarebbero cinque le persone che in Germania, nella terrazza del locale dell'isola di Sylt, hanno intonato slogan razzisti, riadattando fra l'altro le note di un hit del repertorio di discomusic dell'italiano Gigi D'Agostino. I proprietari del locale "Pony" hanno rivisto il materiale registrato dalle telecamere e denunciato cinque dei loro ospiti del party tenuto nel giorno di Pentecoste, che ora desta scandalo a causa del video circolato sui social.

I circa trecento presenti avrebbero intonato le parole normali della canzone, hanno spiegato, mentre stando alle riprese, in cinque hanno scandito "fuori gli stranieri!", "la Germania ai tedeschi!". "Erano davvero soltanto queste cinque persone", ha affermato alla Dpa Tim Becker, proprietario del locale, tirato in ballo nello scandalo, pur avendo preso le distanze dall'accaduto.

Becker sostiene che qualcosa di simile non fosse mai accaduto prima. Una delle conseguenze, ha raccontato, è che l'hit "L'amour toujours" non sarà più suonato: "Ci è del tutto nuovo che la canzone fosse stata riadattata in questo modo".

Polemiche e indignazione in Germania per un video, diventato subito virale sui social, in cui un gruppo di giovani "vip” tedeschi intona cori contro gli stranieri e accenna dei saluti romani e imitazioni di Hitler in un rinomato locale dell'esclusiva isola di Sylt, la Capalbio del Mare del Nord. I media tedeschi parlano di "scandalo nazista" e "scene disgustose" nell'isola dei "ricchi e famosi".

Nell'elegante cittadina di Kampen, il gruppo di giovani si è filmato nel bar delle celebrità “Pony” mentre intonava il coro "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" ("La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri") sulle note della famosa hit “L'amour Toujours” del dj italiano Gigi D'Agostino. Negli ultimi mesi, la canzone è stata spesso usata dai gruppi neonazisti per adattarla a slogan xenofobi.

Le immagini mostrano anche un uomo in camicia bianca che, ridendo, si porta due dita alle labbra, imitando i "baffetti” di Hitler e poi accenna un saluto romano. In Germania fare il saluto hitleriano e i cori xenofobi possono essere considerati reati punibili penalmente. La polizia di Sylt ha reso noto di aver avviato le indagini per identificare gli autori del video mentre l'agenzia per la sicurezza statale sta indagando sull'accusa di incitamento all'odio e di utilizzo di simboli incostituzionali.

"È importante che la polizia stia facendo delle verifiche sull'autenticità del video e sui suoi contenuti. Da quello che si vede e si sente, vengono pronunciate frasi profondamente razziste, che contraddicono tutto quello che festeggiamo nei 75 anni della festa della Repubblica federale in questi giorni", così il portavoce del ministero dell'Interno tedesco. [...]

Il video, riporta Bild, è stato girato durante l'apertura della stagione per la festa di Pentecoste nella Strönwai Strasse, meglio conosciuta come il "Whisky Mile” (Il miglio del whisky) dove si trovano ville di lusso, boutique esclusive e i locali dei vip come il “Pony”, tra i più noti ritrovi dei “rich kids” tedeschi. Qui festeggiano regolarmente i figli delle star televisive, degli artisti e dei più importanti uomini d'affari di Germania. Entrare al “Pony” costa intorno ai 150 euro - bevande escluse.

