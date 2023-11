18 nov 2023 17:33

NON E’ TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA - MOODY’S, PRESSATO DALLA BCE (CHE HA IN PANCIA OLTRE 700 MILIARDI DI TITOLI ITALIANI), HA CONFERMATO IL NOSTRO RATING - LO SCORSO ANNO L’AGENZIA AVEVA EMESSO UN OUTLOOK NEGATIVO: PER NON CONTRADDIRSI QUEST’ANNO HA MIGLIORATO L’OUTLOOK A STABILE AGGRAPPANDOSI A UN GIUDIZIO POSITIVO SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO (CHE HA SCELTO DI ACCANTONARE GLI EXTRA PROFITTI INVECE DI GIRARLI AL GOVERNO) - MA COME DICE ROMANO PRODI: “GUAI A RIMANERE DA SOLI IN EUROPA O IL CONTO PRIMA O POI ARRIVA…”