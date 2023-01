NONOSTANTE L’ANTIPATIA MELONI-MACRON, L’ALLEANZA TRA ITALIA E FRANCIA PROCEDE SPEDITA – OGGI ARRIVA A ROMA IL MINISTRO DELLE FORZE ARMATE DI PARIGI, SEBASTIEN LECORNU, PER INCONTRARE GUIDO CROSETTO – TRA QUATTRO GIORNI ENTRA IN VIGORE IL TRATTATO DEL QUIRINALE FIRMATO DA MACRON E DRAGHI NEL NOVEMBRE DEL 2021. L’INTEGRAZIONE TRA I DUE ESERCITI È COSTANTE E AUMENTERÀ (BEN OLTRE L’UCRAINA) – MELONI A BERLINO DA SCHOLZ IL 3 FEBBRAIO. QUANDO ANDRÀ A PARIGI?

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ AI FUNERALI DI RATZINGER

1. MELONI DA SCHOLZ A BERLINO IL 3 FEBBRAIO

(ANSA) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Berlino venerdì 3 febbraio, per la prima visita ufficiale dal suo insediamento al cancelliere Olaf Scholz. Ne ha dato notizia in conferenza stampa nella capitale tedesca la portavoce del governo, Christiane Hoffmann.

La Presidente Giorgia Meloni sarà accolta con gli onori militari alle 15 in cancelleria. Al centro dell'incontro ci saranno temi di attualità nelle relazioni bilaterali, di politica europea e internazionale, ha spiegato la portavoce di Scholz. Alle 16.30 è prevista una conferenza stampa dei due leader.

2. IL DISGELO TRA ITALIA E FRANCIA VERTICE PER GLI ACCORDI SULLA DIFESA

Estratto dell’articolo di Federico Fubini e Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

I rapporti fra i governi di Italia e Francia restano freddi, dopo le incomprensioni iniziali fra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sui migranti della Ocean Viking.

Dopo l’invito rivolto dal presidente francese, la premier non ha ancora indicato una data per la sua prima visita ufficiale a Parigi. Ma non tutto va nel peggiore dei modi, al contrario: in alcune aree l’intesa sta diventando sempre più stretta.

Sebastien Lecornu

La dimostrazione arriva oggi, con il viaggio a Roma del ministro delle Forze armate transalpino Sébastien Lecornu per vedere il collega italiano della Difesa Guido Crosetto.

[…] Non si tratta […] di un semplice incontro di cortesia […] ma di una riunione di lavoro dall’agenda lunga e strutturata e con partecipanti ben selezionati da entrambi i lati. Al tavolo siederanno i capi di Stato maggiore delle Forze armate dei due Paesi, i segretari generali dei rispettivi ministeri, oltre a vari alti dirigenti e generali. Gli argomenti in discussione del resto giustificano la presenza dei vertici militari e civili della difesa.

emmanuel macron mario draghi trattato del quirinale 3

Al centro delle discussioni non sarà tanto l’Ucraina, perché da un paio di settimane fra Italia e Francia sono già stati ultimati tutti i preparativi tecnici per inviare a Kiev i sistemi comuni di difesa anti-missile Samp-T.

Piuttosto, si parlerà di attività congiunte nel Mediterraneo, inclusa la sorveglianza, di coordinamento delle politiche di difesa nel Mediterraneo allargato (dunque potenzialmente anche in Medio Oriente), di attività congiunte navali e terrestri, così come di una presenza comune e di attività anti-terrorismo nel Sahel e in altre zone ad alto rischio.

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON MEME

[…] l’integrazione fra i due Paesi resta comunque molto forte, come sta toccando con mano Crosetto che con Lecornu ha scambi ormai costanti. Tra quattro giorni tra l’altro entra concretamente in vigore il Trattato del Quirinale firmato da Macron e dall’allora premier Mario Draghi nel novembre del 2021. E non sono solo accordi puramente formali: da mesi l’integrazione fra i due eserciti è costante e, per esempio, sono state fatte esercitazioni di combattimento in montagna con l’obiettivo di creare una brigata alpina franco-italiana. Si capirà nelle prossime settimane se questo approccio costruttivo tornerà a prevalere sulle tensioni iniziali. […]

CROSETTO MELONI

MELONI SCHOLZ emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi EMMANUEL MACRON E GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ