OGNUNO SVENTOLA IL SONDAGGIO CHE PIU’ GLI FA COMODO - DOPO LETTA, ANCHE SALVINI CITA UNA RILEVAZIONE CHE DA’ LA LEGA NETTAMENTE PRIMO PARTITO CON IL PD STACCATO E MELONI SOLO TERZA – “L'UNICO SONDAGGIO IN CUI IL PD È PRIMO È DELLA CASA DI SONDAGGI CHE LAVORA COL PD” – LA FEDERAZIONE CON FORZA ITALIA, I VACCINI, IL COPRIFUOCO E L’ITALIA DI MANCINI: “SE RIESCO ANCORA A FARE TIFO PER DONNARUMMA? NO, NON CE LA FACCIO,SOLO COME PORTIERE DELLA NAZIONALE”

Da affaritaliani.it

La Lega di Matteo Salvini è nettamente il primo partito italiano con il 22,4% dei consensi. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Sapienza di Roma. Il dato arriva dopo un weekend in cui sono usciti molti sondaggi con numeri spesso contraddittori.

Staccato di quasi tre punti dalla Lega, in seconda posizione, il Partito Democratico di Enrico Letta con il 19,6%. Fratelli d'Italia risulta la terza forza del Paese, staccata di più di quattro punti dal Carroccio, con il 18,2%. Movimento 5 Stelle fermo al 15,9%. Stabile Forza Italia al 7,1%.

Da Un Giorno da Pecora

L'Italia? “L'ho vista bene, ha un bel collettivo, il giocatore che mi ha colpito di più nella prima partita è stato Spinazzola, terzino arrembante. E poi Insigne ed Immobile davanti mi piacciono”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Lei che è un milanista doc, riesce ancora a fare il tifo per Gigio Donnarumma? “No, non ce la faccio”.

Addirittura? “Da portiere della Nazionale si, ma mettere sul piatto della bilancia qualche milioncino rispetto all'attaccamento alla maglia...” Per il portiere si parla di uno stipendio da 12 milioni all'anno lontano dal Milan...”Ho capito, ma hai 20 anni, se invece di 12 milioni ne guadagni 7 o 8, ti cambiava la vita?”

C.DESTRA, SALVINI: FEDERAZIONE? L'HO PROPOSTA IO, CI DAREBBE PIU' FORZA

"La federazione, la collaborazione” del c.destra “l'ho proposta io, spero proprio che si farà. Fare una proposta di legge insieme o un emendamento insieme invece che cinque diversi darebbe più forza a noi, al governo e semplifica la vita”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Antonio Tajani ha detto che sogna il partito unico.

E' così anche per lei? “Io ho il sogno del Milan campione d'Europa...” Il Pd vi avrebbe superato nei sondaggi. Se lo aspettava? “L'unico sondaggio in cui il Pd è primo è della casa di sondaggi che lavora col Pd. Non voglio trarre conclusioni ma offro un elemento”. Quale? “Ci sono sei casi primarie di sondaggi, cinque delle quali danno la Lega primo partito. Una di queste sei dà il Pd primo partito...detto questo non vivo di pane e sondaggi”.

SALVINI: FINE COPRIFUOCO IN MOLTE REGIONI? SONO MOLTO CONTENTO

Da stanotte non c'è più coprifuoco in molte regioni? “Bello, sono contento, ieri sera ero a Firenze a fare due passi, una ragazza si è avvicinata e mi ha detto 'grazie', lo ha detto a me immagino per estenderlo a tutti coloro che hanno operato per un ritorno alla vita”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Lei è un nottambulo? “No, per nulla. Di solito vado a letto verso mezzanotte, al massimo ogni tanto provo a mettere la sveglia alle 3 per vedere l'NBA in diretta ma non ci riesco quasi mai”. Per chi fa il tifo? “Fin da quando sono bambino tifo per i Los Angeles Lakers”, ha detto Salvini a Rai Radio1.

VACCINI

Sui vaccini ho detto che ci trattano come cavie? “No, io stavo parlando di bambini e ragazzi. Visto che dagli Usa alla Germania tanti paesi hanno sospeso o sconsigliato la vaccinazione per i minorenni, tra i 12 e i 17 anni, io ho invitato ad ultra cautela, soprattutto per alcuni vaccini. Se tanti paesi e tanti medici, e penso alla dott.ssa Viola, invitano alla cautela sui vaccini per i ragazzini e per i bimbi, io ci rifletterei. Per le categorie non fragili servono tutte le riflessioni del caso prima di partire con le vaccinazioni di massa”.

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Lei si è vaccinato? “No, io ancora no. Sono iscritto, prenotato per il 28 o 29 giugno, ma ieri mi ha fatto notare il mio avvocato che coincide con una data di uno dei miei processi”. E quindi cosa farà? “Penso che il vaccino si possa fare anche un giorno prima o un giorno dopo...”

