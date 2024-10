30 ott 2024 18:51

GLI OPERATORI DEL TURISMO SONO SUL PIEDE DI GUERRA! – AVEVANO VOTATO FRATELLI D'ITALIA CONVINTI CHE FOSSE L’UNICA FORZA POLITICA ATTENTA AL SETTORE E ORA SI RITROVANO MINISTRI COME LUCA CIRIANI, CHE DIFENDE L'AUMENTO DELLE TARIFFE ZTL A ROMA PER IL GIUBILEO COME “UNO STRUMENTO DETERRENTE RISPETTO ALL'ATTUALE FLUSSO DI AUTOBUS”. O COME DANIELA SANTANCHÈ, CHE STRAPARLA DEI DANNI DELL'OVERTOURISM COME FOSSE UN “RADICAL CHIC ZTL” QUALSIASI – ARIDATECE RUTELLI!!