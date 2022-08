6 ago 2022 14:44

E ORA CALENDA COME SI METTE? LA SINISTRA DI FRATOIANNI DÀ IL VIA LIBERA ALL’ACCORDO CON IL PD. MA CHIEDE DI ESTENDERLO AL M5S- IL PD: IL PERIMETRO DELLE ALLEANZE NON CAMBIA – I SINISTATI INSISTONO SU REDDITO DI CITTADINANZA E IL NO ALL’ENERGIA FOSSILE. OGGI NUOVO VERTICE CON LETTA – DA CONTE SILURI A BERLUSCONI E MELONI…