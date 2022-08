UN PAESE TAR-TASSATO – LA PRESSIONE FISCALE IN ITALIA È CRESCIUTA DI QUATTRO PUNTI NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI, PASSANDO DAL 39% DEL 2005 AL 42,9% DEL 2021 – SIAMO AL QUARTO POSTO IN EUROPA TRA I PAESI PIU’ MAZZIATI DAL FISCO – PEGGIO DI NOI SOLO DANIMARCA ((46,5%), FRANCIA (45,4%) E BELGIO (43,1%), DOVE PERO’ SERVIZI E WELFARE SONO PIU’ EFFICIENTI…

Estratto dell’articolo di Gi.Fr. per “il Messaggero”

Un salto di 4 punti. Particolarmente oneroso per le tasche dei contribuenti. È quello fatto dall'Italia per la pressione fiscale negli ultimi quindici anni, passando dal 39% del 2005 al 42,9% del 2021. Una crescita «senza precedenti» denuncia il centro studi di Unimpresa. Un aumento delle tasse ancora più indigesto, dato che non si è percepito un miglioramento dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese. Anzi, in molti casi e situazioni, le cose sono peggiorate.

In Europa la pressione fiscale (intesa come rapporto tra le entrate complessive nelle casse dello Stato e Pil), è più alta solo in Danimarca ((46,5%), in Francia (45,4%) e in Belgio (43,1%). […] I cittadini italiani […] pagano più tasse anche rispetto ai paesi dove i servizi pubblici e il welfare sono di alto livello come Svezia (42,6%), Austria (42,1%) e Finlandia (41,9%). […]