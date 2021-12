E’ SEMPRE RENZI VS LETTA - MATTEUCCIO TUONA: “HO L'IMPRESSIONE CHE TANTI LEADER VOGLIANO VOTARE NEL 2022…” - ENRICHETTO RISPONDE: “LE ELEZIONI POLITICHE CI SARANNO NEL 2023, NON PRIMA. DOBBIAMO ESSERE APERTI E LAVORARE AL MASSIMO PER CREARE COESIONE” - “IL GIORNALE”: “IL ‘CAMPO LARGO’ DI LETTA È GIÀ LA BRUTTA COPIA DELL'UNIONE DI ROMANO PRODI. DIVISI SU TUTTO: LEGGE ELETTORALE, GIUSTIZIA, TASSE…” - CARLO CALENDA: "IL CAMPO LARGO NON ESISTE"