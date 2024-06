IL PD TIENE FIRENZE E BARI E CONQUISTA PERUGIA - AI BALLOTTAGGI PER LE ELEZIONI COMUNALI, IL CENTROSINISTRA ELEGGE SARA FUNARO, VITO LECCESE E VITTORIA FERDINANDI. VINCE ANCHE A CREMONA E POTENZA - IN QUESTA TORNATA DELLE AMMINISTRATIVE TUTTI E SEI I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA AL VOTO VANNO A SINISTRA (CAGLIARI È STATA CONQUISTATA AL PRIMO TURNO) - VERCELLI, ROVIGO, CALTANISSETTA E LECCE AL CENTRODESTRA...

A LECCE VINCE IL CENTRODESTRA, POLI BORTONE SINDACA

elly schlein sara funaro

(ANSA) - LECCE, 24 GIU - Adriana Poli Bortone del centrodestra è la nuova sindaca di Lecce. Ha battuto di misura il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Salvemini con una percentuale non ancora definitiva (93 sezioni su 102) del 50,52%. (ANSA).

COMUNALI: C.SINISTRA VERSO VITTORIA IN TUTTI I 6 CAPOLUOGHI REGIONE AL VOTO

(Adnkronos) - Il centrosinistra verso la vittoria in tutti i 6 comuni capoluogo di regione al voto in questa tornata amministrativa. Al primo turno c'è stata la vittoria a Cagliari strappata al centrodestra con Massimo Zedda. Nei ballottaggi il centrosinistra conferma Bari con Vito Leccese e Firenze con Sara Funaro. Mentre strappa al centrodestra Perugia con Vittoria Ferdinandi, Potenza con Vincenzo Telesca e si avvia alla vittoria anche a Campobasso, dove c'era un sindaco M5S, con Maria Luisa Forte.

BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2024: CENTROSINISTRA VINCE A FIRENZE, BARI, CREMONA E POTENZA ED È IN VANTAGGIO A PERUGIA. VERCELLI, ROVIGO E CALTANISSETTA AL CENTRODESTRA

ELLY SCHLEIN VITO LECCESE

Si sono chiuse alle 15 le operazioni di voto per i ballottaggi delle Amministrative. Iniziato lo lo spoglio, che Repubblica segue in tempo reale. Sono 105 i Comuni nei quali al primo turno dell'8 e 9 giugno nessun candidato è riuscito a essere eletto. Sono 5 i capoluoghi di regione coinvolti: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Si vota anche nei capoluoghi di provincia Avellino, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Ieri affluenza bassa: alle 23 della prima giornata di votazioni aveva votato il 37% dei cittadini chiamati alle urne, in controtendenza Perugia (48,5%) e Lecce (45,7%), dove il primo turno si è chiuso con un testa a testa tra candidati. [...]

Vittoria Ferdinandi

Viene data in vantaggio Vittoria Ferdinandi nei due comitati elettorali della candidate sindache di Perugia. Dalle prime indiscrezioni emerse - i risultati sono naturalmente ancora parziali - dal comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi si segnalano al momento oltre 800 voti in più per la stessa candidata del centro sinistra. Anche dal comitato elettorale di Margherita Scoccia, dove sembra subentrare un certo sconforto, le prime notizie che stanno emergendo danno un vantaggio dell'altra contendente di alcune centinaia di voti, con il divario che sta aumentando e la Ferdinandi che continua a conquistare seggi prima della Scoccia. Secondo quanto risulta dal sito del Comune, dopo 57 sezioni su 159, superato quindi un terzo delle sezioni scrutinate, Ferdinandi è al 53,6% e Scoccia 46,3. [...]

Sara Funaro Eike Dieter Schmidt

Sara Funaro si invola verso l'elezione a sindaca di Firenze. Dopo 135 sezioni scrutinate su 360 il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, si ferma al 39,99%, con 18.992 voti raccolti, mentre l'assessora uscente al sociale e frontrunner del Partito democratico, Sara Funaro, agguanta al momento il 60,01% ovvero 28.496 voti. E il sindaco uscente, nonché neo deputato europeo Dario Nardella, festeggia su X: "la gioia di oggi è indescrivibile- dichiara- sara funaro è stata una grande assessora. Sarà una grande sindaca di Firenze" [...]

sara funaro

Quando lo scrutinio di Bari è a metà (170 sezioni su 345) il centrosinistra vola, con il candidato Vito Leccese al 70% e Fabio Romito del centrodestra al 30%

Vincenzo Telesca