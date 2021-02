PERCHÉ DIFENDO MATTEO RENZI - RECALCATI AL MASSIMO: “DAVVERO LA CRISI CHE HA INNESCATO LA NOMINA DI DRAGHI È STATA AVVERTITA COME INCOMPRENSIBILE DA PARTE DEGLI ITALIANI? DAVVERO È STATA UNA PURA MANOVRA DI PALAZZO? NON POTEVA ESSERCI UNA GIUSTA ISTANZA IN QUELLE CRITICHE GRAZIE ALLA QUALE ABBIAMO OGGI UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE NON POTRÀ PIÙ ESSERE RAPPRESENTATO DA CASALINO PER EVIDENTE INCOMPATIBILITÀ ESTETICA ED ETICA? NESSUNO DEI CRITICI PIÙ SEVERI E IMPLACABILI DI RENZI NUTRE DEI DUBBI SU QUESTO PUNTO? IL LIVORE ANTIRENZIANO SEGNALA UN PROBLEMA STORICO DEL CENTRO-SINISTRA…”

Massimo Recalcati per “la Stampa”

massimo recalcati

Non senza nascondere un certo compiacimento Massimo D' Alema aveva riconosciuto, nei giorni precedenti la crisi di governo, in Conte il politico più popolare in Italia e in Renzi il più impopolare.

Questo a seguito della decisione del leader di Italia Viva di sfiduciare il governo ritirando i suoi ministri. D' Alema si è fatto interprete di un coro che, soprattutto nei giorni precedenti la caduta di Conte, è apparso unanime e rabbioso: Renzi sarebbe vittima patologica del suo Ego, irresponsabile a generare una crisi di governo al buio in un tempo di emergenza sanitaria ed economica, abbagliato dalla necessità solo tattica di recuperare visibilità politica, indifferente alle conseguenze collettive dei suoi scellerati passaggi all' atto.

conte renzi

Quando i giudizi si compattano in modo così conformistico contro qualcuno, uno psicoanalista, abituato a diffidare da ogni forma di pensiero unico, non può non interessarsene. La soluzione Draghi ha forse raffreddato gli animi consentendo un' altra lettura dell' azione politica di Matteo Renzi?

Non abbiamo forse in questi giorni la sensazione di una risposta finalmente adeguata alla crisi sanitaria ed economica senza precedenti che ha travolto il nostro Paese? Aveva allora davvero torto Italia Viva a porre le critiche nei confronti del governo Conte?

CONTE CASALINO

Immobilismo, esautoramento del Parlamento, errori di fronte alla emergenza sanitaria e, soprattutto, nella programmazione dei futuri investimenti, per non citare il tema del Mes. Davvero la crisi che ha innescato la nomina di Draghi è stata avvertita come incomprensibile da parte degli italiani, come si è sentito ripetutamente dire in ogni occasione?

Davvero è stata una pura manovra di palazzo? Non poteva esserci una giusta istanza in quelle critiche grazie alla quale abbiamo oggi l' occasione di avere un presidente del Consiglio che non potrà più essere rappresentato da Casalino per evidente incompatibilità estetica ed etica? Nessuno dei critici più severi e implacabili di Renzi nutre dei dubbi su questo punto?

MASSIMO DALEMA GIUSEPPE CONTE

A proposito di Renzi è toccato a Bersani nelle settimane della crisi a lasciarsi sfuggire il Witz che raduna attorno a lui una generazione di sconfitti. Non credevo alle mie orecchie di psicoanalista quando in televisione l' ho ascoltato definire Renzi, in modo allusivo, come un eiaculatore precoce, ovvero come qualcuno che non si saprebbe trattenere, come un ragazzo alle prime armi di fronte al marasma dell' eccitazione erotica.

Eccoli, ho pensato. Ti giri un attimo e ritorna immancabile il paternalismo della sinistra tradizionalista e il suo immancabile livore! In un attimo questo Witz ha radunato attorno a sé tutti gli ex-rottamati da Renzi che hanno avuto l' ennesima occasione per ribadire che avevano visto lungo, che il ragazzo è un corsaro, una canaglia, un poco di buono, un figlio bastardo e, soprattutto, la prova più evidente della loro innocenza. Il livore antirenziano segnala come ripeto da tempo un problema storico del centro-sinistra assai più serio di quello della diagnosi psicopatologica di Renzi.

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

In gioco è l' identità stessa del Pd, di ereditare autenticamente la propria storia, della sua capacità o incapacità di interpretare il suo tempo. Nonostante Renzi militasse nel loro stesso partito i vecchi comunisti lo hanno vissuto sempre come un corpo estraneo, facendogli la guerra in modo militante e organizzato.

Questo non ha solo contribuito alla caduta del sogno riformista che Renzi ha rappresentato, seppur per un breve tempo, per l' Italia, ma - ben al di là di Renzi - ha mostrato tutti i limiti interni relativi all' identità politica del Pd. Oggi non siamo in un tempo molto diverso da quello.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO

Almeno dal punto di vista delle dinamiche psicologiche del centro-sinistra. Ieri D' Alema e soci brindavano nelle sedi del Pd alla sconfitta del loro stesso partito al referendum, felici di avere frenato l' ambizione smodata del figlio ribelle e di aver salvato la Costituzione, ieri esultavano di fronte al suo ennesimo passo falso, quello di avere provocato una crisi al buio non rendendosi conto però che nel buio eravamo già tutti.

La demonizzazione del figlio bastardo di Rignano è oggi il paravento dietro il quale nascondere la propria dipendenza politica dal M5S. Sarebbe invece dovuto essere proprio il Pd a sollevare la crisi assumendosi la responsabilità di dare al Paese una nuova speranza. Non è questo storicamente il suo compito?

goffredo bettini gianni letta giuseppe conte

In molti dei suoi militanti condividevano le tesi critiche di Renzi senza avere il coraggio politico di assumerle pubblicamente. Nel nome dell' emergenza, ovviamente. Ma non è l' emergenza a imporre sempre cambiamenti drastici? A insegnarci che il coraggio delle proprie idee merita la luce? A imporre di voltare pagina?