16 apr 2024 08:00

PIEPER FA PIPPA – L’INVIATO DELL’UNIONE EUROPEA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, MARKUS PIEPER, HA RINUNCIATO AL SUO INCARICO, CHE TANTE BEGHE STAVA CAUSANDO A URSULA VON DER LEYEN – PIEPER, EURODEPUTATO TEDESCO DEL PPE, ERA STATO NOMINATO IN CHIUSURA DI LEGISLATURA, CON UN PROCESSO DI SELEZIONE “GENEROSO”, DA MOLTI VISTO COME UN ABUSO DI POTERE DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE…