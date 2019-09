PINOCHET, BACHELET, ABBASSO IL CHE - BOLSONARO TRAFIGGE L'EX PRESIDENTE CILENA: ''SE NON FOSSE STATO PER PINOCHET, CHE HA SCONFITTO LA SINISTRA (INCLUSO IL PADRE DI MICHELLE BACHELET) OGGI IL CILE SAREBBE COME CUBA''. QUESTA LA RISPOSTA ALLA ''INTROMISSIONE'' DELL'ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI VERSO NEGLI AFFARI BRASILIANI - NB: IL PADRE DELLA BACHELET MORÌ DOPO ESSERE STATO IMPRIGIONATO DA PINOCHET…

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro lancia un’accusa pesante a Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. «Se non fosse stato per Augusto Pinochet, che ha sconfitto la sinistra nel 1973, incluso suo padre, oggi il Cile sarebbe come Cuba». Queste le parole del capo di Stato in risposta alle critiche della figlia di Alberto Bachelet, che prima di arrivare all’Onu è stata presidente del Cile per due mandati non consecutivi e unica donna a rivestire questa carica.

Affermazioni che diventano ancora più pesanti se si considera la biografia della Bachelet: il padre Alberto fu generale dell'aviazione cilena e responsabile dell'ufficio per la distribuzione delle derrate alimentari sotto la presidenza di Salvador Allende, rifiutò – dopo il golpe del 1973 di Pinochet – di ribellarsi al presidente e, per questo, venne arrestato per alto tradimento, incarcerato, torturato e morì nel 1974 per infarto, conseguenza delle violenza subite. E la stessa Michelle Bachelet, insieme alla madre Angela Jeria, furono arrestate e torturate un anno dopo, prima di esiliarsi in Australia.

L’Alto Commissario si era dichiarata preoccupata per la situazione in Brasile, segnalando la violenza della polizia e la grave situazione dei diritti umani nel paese governato da Bolsonaro. «Ci accusa che non stiamo punendo la polizia che uccide persone in Brasile – ha detto il leader dell'estrema destra – ma difende i diritti umani dei senzatetto». L'ex presidente cilena ha denunciato in una conferenza stampa che «nel primo semestre di questo anno, e solo a Rio de Janeiro e San Paolo, 1291 persone sono state uccise dalle forze dell'ordine», con un aumento notevole dell'uso della violenza che ha «colpito in modo sproporzionato i cittadini di origine africana».

Bolsonaro ha anche giocato con il nome dell'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i diritti umani che sono garantiti dal diritto internazionale e previsti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, chiamandola «L’agenda dei diritti umani (dei banditi)».

Il presidente brasiliano infatti, spostando la discussione su Twitter, ha digitato: «Bachelet ha deciso di seguire la linea di Macron e di intromettersi nelle nostre questioni interne e nella sovranità brasiliana, si lancia contro il Brasile con l'agenda dei diritti umani (dei banditi), attaccando i nostri coraggiosi poliziotti civili e militari». Interrogato dai cronisti su queste dichiarazioni, all'uscita della residenza presidenziale di Brasilia, Bolsonaro ha dichiarato di non avere altro da dire a Bachelet, commentando che «quando c'è gente che non ha niente da fare, la mandano a sedersi in una poltrona dei Diritti Umani all'Onu».

