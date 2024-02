salvini putin conte

PUTIN, ITALIA CI È SEMPRE STATA VICINA, DA VOI COME A CASA

(ANSA) - "L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rispondendo alla domanda sui rapporti tra i due Paesi di una studentessa italiana di un'università di Mosca in un forum intitolato 'Idee forti per tempi nuovi'.

La giovane italiana è una studentessa della Mgimo di Mosca, l'università per le relazioni internazionali sotto l'egida del ministero degli Esteri russo. La studentessa ha detto a Putin di essersi innamorata della Russia, al che lui ha risposto: "E basta? Non si è innamorata di nessun altro?". All'imbarazzo della giovane, il presidente russo ha aggiunto: "Strano che una bella ragazza come lei non si sia ancora innamorata".

Irene Cecchini - studentessa italiana a Mosca

